Дочь — это хорошо. По крайней мере, можешь быть уверен, что внуки родные: забавные шутки
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Даже война не заставила украинцев перестать шутить. Более того, непростая ситуация принесла с собой еще больше различных приколов, только теперь они на военную тематику. Однако и о темах, которые всегда актуальны, шутить также никто не переставал.
В новом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты о дочках и их родителях, которые обязательно поднимут настроение в эти дни!
У одной моей знакомой дочка 10 лет, перед полетом в Турцию спросила:
- А самолет может упасть?
- Да, дочка, случается, но редко.
- Хорошо бы он упал, когда мы обратно полетим…
- Почему?!
- Ну мы будем хотя бы отдохнувшие!
Сначала мама тебе говорит: "Ешь всё, чтобы вырасти здоровой и сильной!".
А потом: "Ты посмотри на себя, ты же просто жирная корова!"…
Сегодня сходила в школу на родительское собрание.
Понравилось напутствие дочки: "Главное, мама, никому там не верь"
- Ты, говорят, замуж вышла?
- Да.
- И кого же ты осчастливила?
- Маму.
— Ваша дочь только что согласилась стать моей женой.
— Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.