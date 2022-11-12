Укр

Дочь — это хорошо. По крайней мере, можешь быть уверен, что внуки родные: забавные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
tochka.net Новость обновлена 12 ноября 2022, 10:11

Наши веселые шутки не дадут вам погрузиться в осеннюю депрессию

Даже война не заставила украинцев перестать шутить. Более того, непростая ситуация принесла с собой еще больше различных приколов, только теперь они на военную тематику. Однако и о темах, которые всегда актуальны, шутить также никто не переставал.

В новом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты о дочках и их родителях, которые обязательно поднимут настроение в эти дни!

У одной моей знакомой дочка 10 лет, перед полетом в Турцию спросила:

- А самолет может упасть?

- Да, дочка, случается, но редко.

- Хорошо бы он упал, когда мы обратно полетим…

- Почему?!

- Ну мы будем хотя бы отдохнувшие!

анекдот про кота

Сначала мама тебе говорит: "Ешь всё, чтобы вырасти здоровой и сильной!".

А потом: "Ты посмотри на себя, ты же просто жирная корова!"…

анекдот про дочь

Сегодня сходила в школу на родительское собрание.

Понравилось напутствие дочки: "Главное, мама, никому там не верь"

анекдот про дочку

- Ты, говорят, замуж вышла?

- Да.

- И кого же ты осчастливила?

- Маму.

анекдот про счастливого отца

— Ваша дочь только что согласилась стать моей женой.

— Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты