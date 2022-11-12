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Дочка – це добре. Принаймні можеш бути впевнений, що онуки рідні: кумедні жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
tochka.net Новина оновлена 12 листопада 2022, 10:11

Наші веселі жарти не дадуть вам поринути в осінню депресію

Навіть війна не змусила українців перестати жартувати. Більше того, непроста ситуація принесла із собою ще більше різних приколів, тільки тепер вони на воєнну тематику. Однак і про теми, які завжди актуальні, жартувати також ніхто не переставав.

У новому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про доньок та їхніх батьків, які обов’язково піднімуть настрій у ці дні!

В однієї моєї знайомої донька 10 років перед польотом до Туреччини запитала:

- А літак може впасти?

- Так, дочко, трапляється, але рідко.

- Добре б він упав, коли ми назад полетимо…

- Чому?!

- Ну, ми будемо хоча б відпочившими!

анекдот про доньку

Спочатку мама тобі каже: "Їж все, щоб вирости здоровою та сильною!".

А потім: "Ти подивися на себе, ти ж просто жирна корова!"

анекдот про кота

Сьогодні сходила до школи на батьківські збори.

Сподобалося напуття дочки: "Головне, мамо, нікому там не вір"

анекдот про дочку

- Ти, кажуть, одружилася?

- Так.

- І кого ж ти ощасливила?

- Маму.

анекдот про дочку і маму

— Ваша дочка щойно погодилася стати моєю дружиною.

— Сам винен, не було чого ходити сюди щовечора!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти