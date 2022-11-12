Дочка – це добре. Принаймні можеш бути впевнений, що онуки рідні: кумедні жарти

Наші веселі жарти не дадуть вам поринути в осінню депресію

Навіть війна не змусила українців перестати жартувати. Більше того, непроста ситуація принесла із собою ще більше різних приколів, тільки тепер вони на воєнну тематику. Однак і про теми, які завжди актуальні, жартувати також ніхто не переставав.

У новому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про доньок та їхніх батьків, які обов’язково піднімуть настрій у ці дні!

В однієї моєї знайомої донька 10 років перед польотом до Туреччини запитала: - А літак може впасти? - Так, дочко, трапляється, але рідко. - Добре б він упав, коли ми назад полетимо… - Чому?! - Ну, ми будемо хоча б відпочившими!

Спочатку мама тобі каже: "Їж все, щоб вирости здоровою та сильною!". А потім: "Ти подивися на себе, ти ж просто жирна корова!"

Сьогодні сходила до школи на батьківські збори. Сподобалося напуття дочки: "Головне, мамо, нікому там не вір"

- Ти, кажуть, одружилася? - Так. - І кого ж ти ощасливила? - Маму.

— Ваша дочка щойно погодилася стати моєю дружиною. — Сам винен, не було чого ходити сюди щовечора!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.