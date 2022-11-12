Дочка – це добре. Принаймні можеш бути впевнений, що онуки рідні: кумедні жарти
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Навіть війна не змусила українців перестати жартувати. Більше того, непроста ситуація принесла із собою ще більше різних приколів, тільки тепер вони на воєнну тематику. Однак і про теми, які завжди актуальні, жартувати також ніхто не переставав.
У новому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про доньок та їхніх батьків, які обов’язково піднімуть настрій у ці дні!
В однієї моєї знайомої донька 10 років перед польотом до Туреччини запитала:
- А літак може впасти?
- Так, дочко, трапляється, але рідко.
- Добре б він упав, коли ми назад полетимо…
- Чому?!
- Ну, ми будемо хоча б відпочившими!
Спочатку мама тобі каже: "Їж все, щоб вирости здоровою та сильною!".
А потім: "Ти подивися на себе, ти ж просто жирна корова!"
Сьогодні сходила до школи на батьківські збори.
Сподобалося напуття дочки: "Головне, мамо, нікому там не вір"
- Ти, кажуть, одружилася?
- Так.
- І кого ж ти ощасливила?
- Маму.
— Ваша дочка щойно погодилася стати моєю дружиною.
— Сам винен, не було чого ходити сюди щовечора!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.