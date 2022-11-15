Укр

Сопелье — сотрудник аптеки, помогающий подобрать подходящий спрей от насморка: смешные шутки про фармацевтов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сопелье — сотрудник аптеки, помогающий подобрать подходящий спрей от насморка: смешные шутки про фармацевтов Новость обновлена 15 ноября 2022, 09:48

Анекдоты, которые не дадут вам загрустить!

Несмотря на то, что в топе шуток всех украинцев приколы на военную тематику, не забывает наш народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности. А поскольку впереди зима и сезон простуд, мы предлагаем вам посмеяться над веселыми шутками про фармацевтов и над ситуациями, которые бывают в аптеках.

Эта порция веселых анекдотов обязательно поднимет вам настроение на целый день.

В аптеке:

— Что вас интересует?

— Для начала дайте валидол, а потом я посмотрю цены…

анекдоты про аптеку при поликлинике

— Почему на фармацевта нужно так долго учиться?

— Там три года уходит только на то, чтобы научиться читать рецепты выписанные врачами.

анекдоты про кэшбек на аптеку

Новый помощник спрашивает старого аптекаря:

— А что это за лекарство вы держите отдельно, в ящичке ря­дом с кассой?

— Я даю его в тех случаях, когда мне не удаётся разобрать рецепт.

анекдоты про цены на лекарства

В аптеке:

— У вас активированный уголь есть?

— У нас только неактивированный. Но вы можете отправить СМС на короткий номер. В ответ придёт код активации.

анекдоты про аптеку

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты