Сопелье — сотрудник аптеки, помогающий подобрать подходящий спрей от насморка: смешные шутки про фармацевтов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Несмотря на то, что в топе шуток всех украинцев приколы на военную тематику, не забывает наш народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности. А поскольку впереди зима и сезон простуд, мы предлагаем вам посмеяться над веселыми шутками про фармацевтов и над ситуациями, которые бывают в аптеках.
Эта порция веселых анекдотов обязательно поднимет вам настроение на целый день.
В аптеке:
— Что вас интересует?
— Для начала дайте валидол, а потом я посмотрю цены…
— Почему на фармацевта нужно так долго учиться?
— Там три года уходит только на то, чтобы научиться читать рецепты выписанные врачами.
Новый помощник спрашивает старого аптекаря:
— А что это за лекарство вы держите отдельно, в ящичке рядом с кассой?
— Я даю его в тех случаях, когда мне не удаётся разобрать рецепт.
В аптеке:
— У вас активированный уголь есть?
— У нас только неактивированный. Но вы можете отправить СМС на короткий номер. В ответ придёт код активации.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.