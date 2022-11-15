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Сопельє — співробітник аптеки, що допомагає підібрати відповідний спрей від нежитю: смішні жарти про фармацевтів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Сопельє — співробітник аптеки, що допомагає підібрати відповідний спрей від нежитю: смішні жарти про фармацевтів Новина оновлена 15 листопада 2022, 09:48

Анекдоти, які не дадуть вам засумувати!

Попри те, що в топі жартів усіх українців приколи на військову тематику не забуває наш народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. А оскільки попереду зима та сезон застуд, ми пропонуємо вам посміятися з веселих жартів про фармацевтів і над ситуаціями, які бувають в аптеках.

Ця порція веселих анекдотів обов’язково підніме настрій на цілий день.

В аптеці:

- Що вас цікавить?

— Спочатку дайте валідол, а потім я подивлюся ціни…

анекдоти про аптеку при поліклініці

— Чому на фармацевта треба так довго навчатись?

— Там три роки йде лише на те, щоб навчитися читати рецепти, виписані лікарями.

анекдоти про кешбек на аптеку

Новий помічник запитує старого аптекаря:

— А що це за ліки ви тримаєте окремо, у скриньці поряд із касою?

— Я даю його у тих випадках, коли мені не вдається розібрати рецепт.

анекдоти про ціни на ліки

В аптеці:

— У вас активоване вугілля є?

— У нас лише неактивований. Але ви можете надіслати SMS на короткий номер. У відповідь надійде код активації.

анекдоти про аптеку

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

Теги:
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