Сопельє — співробітник аптеки, що допомагає підібрати відповідний спрей від нежитю: смішні жарти про фармацевтів

Анекдоти, які не дадуть вам засумувати!

Попри те, що в топі жартів усіх українців приколи на військову тематику не забуває наш народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. А оскільки попереду зима та сезон застуд, ми пропонуємо вам посміятися з веселих жартів про фармацевтів і над ситуаціями, які бувають в аптеках.

Ця порція веселих анекдотів обов’язково підніме настрій на цілий день.

В аптеці: - Що вас цікавить? — Спочатку дайте валідол, а потім я подивлюся ціни…

— Чому на фармацевта треба так довго навчатись? — Там три роки йде лише на те, щоб навчитися читати рецепти, виписані лікарями.

Новий помічник запитує старого аптекаря: — А що це за ліки ви тримаєте окремо, у скриньці поряд із касою? — Я даю його у тих випадках, коли мені не вдається розібрати рецепт.

В аптеці: — У вас активоване вугілля є? — У нас лише неактивований. Але ви можете надіслати SMS на короткий номер. У відповідь надійде код активації.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.