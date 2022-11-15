Сопельє — співробітник аптеки, що допомагає підібрати відповідний спрей від нежитю: смішні жарти про фармацевтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Попри те, що в топі жартів усіх українців приколи на військову тематику не забуває наш народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. А оскільки попереду зима та сезон застуд, ми пропонуємо вам посміятися з веселих жартів про фармацевтів і над ситуаціями, які бувають в аптеках.
Ця порція веселих анекдотів обов’язково підніме настрій на цілий день.
В аптеці:
- Що вас цікавить?
— Спочатку дайте валідол, а потім я подивлюся ціни…
— Чому на фармацевта треба так довго навчатись?
— Там три роки йде лише на те, щоб навчитися читати рецепти, виписані лікарями.
Новий помічник запитує старого аптекаря:
— А що це за ліки ви тримаєте окремо, у скриньці поряд із касою?
— Я даю його у тих випадках, коли мені не вдається розібрати рецепт.
В аптеці:
— У вас активоване вугілля є?
— У нас лише неактивований. Але ви можете надіслати SMS на короткий номер. У відповідь надійде код активації.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.