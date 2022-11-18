Ипотека мне ни к чему - я выбираю свободу: веселые шутки про кредиты для хорошего настроения

Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей, поэтому давайте не грустить и поднимать себе настроение. И чтобы ваше настроение 100% было веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду.

Давайте вместе посмеемся с веселых шуток про кредиты и ипотеки, в которые лучше не влазить.

Если по традиции первым запустить кота в квартиру, взятую в ипотеку, можно услышать, как он ехидно хихикает.

— Не понимаю, почему в банке недовольны, что я не могу вернуть кредит. Ведь они же знали, что у меня нет денег!..

Диалог с клиентом в банке: — Кредит оформлен на Вас? — Нет, на холодильник.

Коллеге на работе звонок. Слышу только её реплики: — Да. Нет. Нет. Спасибо. Не рассматриваю. Ну и какие? Да под такие проценты я сама могу вам денег дать. Будете брать? Сам пошёл!

— Здравствуйте. Я брал у вас кредит на 3 млн, но бизнес прогорел. Мне в какое окошко? — У нас 9-й этаж. Можете в любое. Кроме третьего слева. Я там машину паркую.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.