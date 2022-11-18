Ипотека мне ни к чему - я выбираю свободу: веселые шутки про кредиты для хорошего настроения
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Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей, поэтому давайте не грустить и поднимать себе настроение. И чтобы ваше настроение 100% было веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду.
Давайте вместе посмеемся с веселых шуток про кредиты и ипотеки, в которые лучше не влазить.
Если по традиции первым запустить кота в квартиру, взятую в ипотеку, можно услышать, как он ехидно хихикает.
— Не понимаю, почему в банке недовольны, что я не могу вернуть кредит. Ведь они же знали, что у меня нет денег!..
Диалог с клиентом в банке:
— Кредит оформлен на Вас?
— Нет, на холодильник.
Коллеге на работе звонок.
Слышу только её реплики:
— Да. Нет. Нет. Спасибо. Не рассматриваю. Ну и какие? Да под такие проценты я сама могу вам денег дать. Будете брать? Сам пошёл!
— Здравствуйте. Я брал у вас кредит на 3 млн, но бизнес прогорел. Мне в какое окошко?
— У нас 9-й этаж. Можете в любое. Кроме третьего слева. Я там машину паркую.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.