Іпотека мені ні до чого – я обираю свободу: веселі жарти про кредити для гарного настрою

Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин, тому давайте не сумувати і підіймати собі настрій. І щоб ваш настрій 100% був веселим, "Телеграф" вирішив підіймати його всім своїм читачам за допомогою анекдотів і приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

Давайте разом посміємося з веселих жартів про кредити та іпотеки, в які краще не влазити.

Якщо, за традицією, першим запустити кота в квартиру, взяту в іпотеку, можна почути, як він єхидно хихикає.

— Не розумію, чому у банку незадоволені, що я не можу повернути кредит. Адже вони ж знали, що в мене немає грошей!

Діалог із клієнтом у банку: - Кредит оформлений на Вас? - Ні, на холодильник.

Колега на роботі дзвінок. Чую тільки її репліки: - Так. Ні. Ні. Дякую. Не розглядаю. Ну та які? Так під такі відсотки я сама можу вам грошей дати. Братимете? Сам пішов!

- Доброго дня. Я брав у вас кредит на 3 млн, але бізнес прогорів. Мені в яке віконце? - У нас 9-й поверх. Можете у будь-яке. Окрім третього зліва. Я там машину паркую.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.