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Іпотека мені ні до чого – я обираю свободу: веселі жарти про кредити для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Іпотека мені ні до чого – я обираю свободу: веселі жарти про кредити для гарного настрою Новина оновлена 18 листопада 2022, 10:41

Нехай ваш день буде сповнений позитивом!

Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин, тому давайте не сумувати і підіймати собі настрій. І щоб ваш настрій 100% був веселим, "Телеграф" вирішив підіймати його всім своїм читачам за допомогою анекдотів і приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

Давайте разом посміємося з веселих жартів про кредити та іпотеки, в які краще не влазити.

Якщо, за традицією, першим запустити кота в квартиру, взяту в іпотеку, можна почути, як він єхидно хихикає.

Приколи про кредити

— Не розумію, чому у банку незадоволені, що я не можу повернути кредит. Адже вони ж знали, що в мене немає грошей!

Анекдоти про колекторів

Діалог із клієнтом у банку:

- Кредит оформлений на Вас?

- Ні, на холодильник.

Анекдоти про банк та кредит

Колега на роботі дзвінок.

Чую тільки її репліки:

- Так. Ні. Ні. Дякую. Не розглядаю. Ну та які? Так під такі відсотки я сама можу вам грошей дати. Братимете? Сам пішов!

Анекдоти про іпотеку

- Доброго дня. Я брав у вас кредит на 3 млн, але бізнес прогорів. Мені в яке віконце?

- У нас 9-й поверх. Можете у будь-яке. Окрім третього зліва. Я там машину паркую.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти