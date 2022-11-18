Іпотека мені ні до чого – я обираю свободу: веселі жарти про кредити для гарного настрою
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Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин, тому давайте не сумувати і підіймати собі настрій. І щоб ваш настрій 100% був веселим, "Телеграф" вирішив підіймати його всім своїм читачам за допомогою анекдотів і приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.
Давайте разом посміємося з веселих жартів про кредити та іпотеки, в які краще не влазити.
Якщо, за традицією, першим запустити кота в квартиру, взяту в іпотеку, можна почути, як він єхидно хихикає.
— Не розумію, чому у банку незадоволені, що я не можу повернути кредит. Адже вони ж знали, що в мене немає грошей!
Діалог із клієнтом у банку:
- Кредит оформлений на Вас?
- Ні, на холодильник.
Колега на роботі дзвінок.
Чую тільки її репліки:
- Так. Ні. Ні. Дякую. Не розглядаю. Ну та які? Так під такі відсотки я сама можу вам грошей дати. Братимете? Сам пішов!
- Доброго дня. Я брав у вас кредит на 3 млн, але бізнес прогорів. Мені в яке віконце?
- У нас 9-й поверх. Можете у будь-яке. Окрім третього зліва. Я там машину паркую.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.