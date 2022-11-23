Альпинисты — это люди, которые ищут, как бы получше перезимовать лето: смешные шутки про горы

Предлагаем вам посмеяться над уморительными анекдотами про горный туризм

Не все путешественники любят проводить свой отпуск в тепле, на берегу у моря или океана. Многие туристы жизни не представляют без гор, особенно зимой, ведь можно покататься на лыжах, санках и сноубордах. Именно о них и сегодняшняя подборка веселых и смешных анекдотов от "Телеграфа".

Мы надеемся, что эти веселые приколы про путешественников, лыжников, альпинистов и горный туризм обязательно поднимут вам настроение.

Зачем вообще кому-то хотеть кататься на лыжах? Вы же можете сесть в своей уютной кухне и ломать себе колени молотком.

Спортсменка-лыжница так и не смогла вернуться в большой спорт после рождения тройни. Один вид двух полосок на лыжне доводил её до истерики…

— Не стоит в горах плевать против ветра. — Почему? — Получите сосулькой в лоб!

— Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет! — А вы точно наш новый инструктор по альпинизму?

Сошла лавина… и все лыжники финишировали одновременно.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.