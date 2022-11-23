Альпіністи — це люди, які шукають, як краще перезимувати літо: смішні жарти про гори

Пропонуємо вам посміятися з анекдотів про гірський туризм.

Не всі мандрівники люблять проводити свою відпустку у теплі, на березі біля моря чи океану. Багато туристів життя не уявляють без гір, особливо взимку, адже можна покататися на лижах, санках та сноубордах. Саме про них і сьогоднішня добірка веселих та кумедних анекдотів від "Телеграфа".

Ми сподіваємося, що ці веселі приколи про мандрівників, лижників, альпіністів та гірський туризм обов’язково піднімуть вам настрій.

Навіщо взагалі комусь хотіти кататись на лижах? Ви ж можете сісти у своїй затишній кухні та ламати собі коліна молотком.

Спортсменка-лижниця так і не змогла повернутися до великого спорту після народження трійні. Один вид двох смужок на лижні доводив її до істерики.

— Не варто в горах плювати проти вітру. - Чому? — Отримайте бурулькою в лоба!

- Розумний у гору не піде, розумний гору обійде! — А ви точно наш новий інструктор з альпінізму?

Зійшла лавина і всі лижники фінішували одночасно.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.