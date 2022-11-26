Я олимпийский чемпион по фигурному валянию на диване: уморительные шутки про лень

Не зря ведь говорят, что лень — это двигатель прогресса. А и правда, желание максимально ничего не делать иногда твори чудеса. А также создает благоприятную почву для создания приколов и анекдотов про лень и лентяев.

Именно на эту тему "Телеграф" и хочет сегодня с вами посмеяться. Мы собрали лучшие анекдоты и шутки про лень, которые обязательно поднимут вам настроение!

Нашёл классную статью: "Как перестать откладывать дела на потом". Сохранил. Завтра почитаю. Или послезавтра. Максимум — на следующей неделе.

В среднем курица откладывает 190 яиц в год — и это мелочь по сравнению с тем, сколько дел откладываю в год я.

Абсолютная лень — это когда ты готов сделать все, лишь бы это помогло ничего не делать.

Я встал с кровати и лег на диван. Надеюсь, эта утренняя гимнастика мне не повредит.

Моя продуктивность в конце недели находится на уровне "Мне лень делать даже то, что я люблю делать".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках .