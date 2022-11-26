Я олімпійський чемпіон з фігурного валяння на дивані: смішні жарти про лінь

Адже не дарма кажуть, що ліньки — це двигун прогресу. А й справді, бажання максимально нічого не робити іноді твори чудеса. А також створює сприятливий ґрунт для створення приколів та анекдотів про лінь і ледарів.

Саме з цієї теми "Телеграф" і хоче сьогодні з вами посміятися. Ми зібрали найкращі анекдоти та жарти про лінощі, які обов’язково піднімуть вам настрій!

Знайшов класну статтю: "Як перестати відкладати справи потім". Зберіг. Завтра почитаю. Або післязавтра. Максимум – наступного тижня.

У середньому курка відкладає 190 яєць на рік — і це дрібниця, порівняно з тим, скільки справ відкладаю на рік я.

Абсолютна лінь — це коли ти готовий зробити все, аби це допомогло нічого не робити.

Я підвівся з ліжка і ліг на диван. Сподіваюся, ця ранкова гімнастика мені не зашкодить.

Моя продуктивність наприкінці тижня знаходиться на рівні "Мені ліньки робити навіть те, що я люблю робити".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.