Гороскоп сказал мне, что сегодня надо выпить. Кто я такая, чтобы спорить со звездами: уморительные шутки про знаки Зодиака

Если вы хот раз в своей жизни читали свой гороскоп и неважно для "предсказания" будущего, или же пролистали его с целью посмеяться от души над тем, что якобы "готовят для нас звёзды", тога вы пришли по адресу. "Телеграф" предлагает вашему вниманию — подборку лучших анекдотов об астрологах, гороскопах и знаках Зодиака.

Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

— Девушка, вы кто по восточному гороскопу? — Меее! А вы? — Мууу!

- Мой гороскоп предсказал, что у меня будет потрясающая встреча с одним важным человеком в униформе. - И это оправдалось? - Да! Я сбила машиной полицейского…

Считаю людей, которые верят в гороскопы, идиотами. Как можно в это верить, мне даже гадалка сказала, что все это бред…

В гороскопе прочитал, что во второй половине жизни меня ждёт успех, процветание, благополучие!… Блин… это ж сколько мне Боженька отмерил? Мне уже 55, а у меня все еще первая половина жизни…

Неужели в наше время кто-то ещё верит в гороскопы?! Люди, поймите уже наконец, что вы сами без всяких гороскопов можете построить своё счастье, особенно, если будете избегать Скорпионов.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про детей.