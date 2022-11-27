Гороскоп сказал мне, что сегодня надо выпить. Кто я такая, чтобы спорить со звездами: уморительные шутки про знаки Зодиака
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Если вы хот раз в своей жизни читали свой гороскоп и неважно для "предсказания" будущего, или же пролистали его с целью посмеяться от души над тем, что якобы "готовят для нас звёзды", тога вы пришли по адресу. "Телеграф" предлагает вашему вниманию — подборку лучших анекдотов об астрологах, гороскопах и знаках Зодиака.
Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!
— Девушка, вы кто по восточному гороскопу?
— Меее! А вы?
— Мууу!
- Мой гороскоп предсказал, что у меня будет потрясающая встреча с одним важным человеком в униформе.
- И это оправдалось?
- Да! Я сбила машиной полицейского…
Считаю людей, которые верят в гороскопы, идиотами. Как можно в это верить, мне даже гадалка сказала, что все это бред…
В гороскопе прочитал, что во второй половине жизни меня ждёт успех, процветание, благополучие!… Блин… это ж сколько мне Боженька отмерил? Мне уже 55, а у меня все еще первая половина жизни…
Неужели в наше время кто-то ещё верит в гороскопы?! Люди, поймите уже наконец, что вы сами без всяких гороскопов можете построить своё счастье, особенно, если будете избегать Скорпионов.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про детей.