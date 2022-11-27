Гороскоп сказав мені, що сьогодні треба випити. Хто я така, щоб сперечатися з зірками: жарти про знаки Зодіака
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Якщо ви хоч раз у своєму житті читали свій гороскоп і неважливо для "передбачення" майбутнього, або ж перегорнули його з метою посміятися від душі з того, що нібито "готують для нас зірки", то ви прийшли за адресою. "Телеграф" пропонує вашій увазі — добірку кращих анекдотів про астрологів, гороскопів і знаки Зодіаку.
Ми сподіваємося, що ці жарти відвернуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!
— Дівчино, ви хтось по східному гороскопу?
- Меее! А ви?
- Мууу!
- Мій гороскоп передбачив, що в мене буде чудова зустріч з однією важливою людиною в уніформі.
- І це справдилося?
- Так! Я збила машиною поліцейського.
Вважаю людей, які вірять у гороскопи, ідіотами. Як можна в це вірити, мені навіть ворожка сказала, що все це нісенітниця…
У гороскопі прочитав, що в другій половині життя на мене чекає успіх, процвітання, благополуччя!... Блін... це ж скільки мені Божечка відміряв? Мені вже 55, а в мене досі перша половина життя…
Невже в наш час ще хтось вірить у гороскопи?! Люди, зрозумійте вже нарешті, що ви самі без усяких гороскопів можете побудувати своє щастя, особливо, якщо уникатимете Скорпіонів.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дітей.