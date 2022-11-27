Гороскоп сказав мені, що сьогодні треба випити. Хто я така, щоб сперечатися з зірками: жарти про знаки Зодіака

Якщо ви хоч раз у своєму житті читали свій гороскоп і неважливо для "передбачення" майбутнього, або ж перегорнули його з метою посміятися від душі з того, що нібито "готують для нас зірки", то ви прийшли за адресою. "Телеграф" пропонує вашій увазі — добірку кращих анекдотів про астрологів, гороскопів і знаки Зодіаку.

Ми сподіваємося, що ці жарти відвернуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

— Дівчино, ви хтось по східному гороскопу? - Меее! А ви? - Мууу!

- Мій гороскоп передбачив, що в мене буде чудова зустріч з однією важливою людиною в уніформі. - І це справдилося? - Так! Я збила машиною поліцейського.

Вважаю людей, які вірять у гороскопи, ідіотами. Як можна в це вірити, мені навіть ворожка сказала, що все це нісенітниця…

У гороскопі прочитав, що в другій половині життя на мене чекає успіх, процвітання, благополуччя!... Блін... це ж скільки мені Божечка відміряв? Мені вже 55, а в мене досі перша половина життя…

Невже в наш час ще хтось вірить у гороскопи?! Люди, зрозумійте вже нарешті, що ви самі без усяких гороскопів можете побудувати своє щастя, особливо, якщо уникатимете Скорпіонів.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дітей.