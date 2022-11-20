Рус

На новорічному ранку синочок електрика Володька замкнув хоровод: прикольні жарти про дітей

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
pinterest.com Новина оновлена 20 листопада 2022, 09:49

Ці анекдоти до Всесвітнього дня дитини піднімуть настрій вмить

Цієї неділі, 20 листопада, згідно з календарем свят на місяць, у всьому світі відзначається День дитини.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про дітей. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

- Алло, це класний керівник п’ятого "Б"? Мій син сьогодні не зможе прийти до школи.

- А хто це каже?

- Це мій батько.

анекдот про дітей

- У дитинстві для мене головним авторитетом був чорний пояс батька.

- По карате?

- Ні. По дупі…

анекдот про сина

Топ-3 найкращих акторів:

3. Том Гарді.

2. Роберт Де Ніро.

1. Ти, коли тобі показують відео з чужою дитиною, і ти зображуєш інтерес і радість.

жарт про дітей

Запитав трирічного сина, ким він хоче стати, коли виросте. Я думав, відповідь буде банальна: пожежний, коп чи військовий. Але ні, він хоче стати електрикою і бити всіх.

анекдот про дитину

Мама — Володьці:

- Сідай і розкажи мені якусь цікаву історію.

- Я не можу сісти. Річ у тім, що я щойно розказав одну цікаву історію татові…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дочку.

Теги:
#Діти #Жарти #Гумор #Анекдоти