На новорічному ранку синочок електрика Володька замкнув хоровод: прикольні жарти про дітей

Цієї неділі, 20 листопада, згідно з календарем свят на місяць, у всьому світі відзначається День дитини.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про дітей. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

- Алло, це класний керівник п’ятого "Б"? Мій син сьогодні не зможе прийти до школи. - А хто це каже? - Це мій батько.

- У дитинстві для мене головним авторитетом був чорний пояс батька. - По карате? - Ні. По дупі…

Топ-3 найкращих акторів: 3. Том Гарді. 2. Роберт Де Ніро. 1. Ти, коли тобі показують відео з чужою дитиною, і ти зображуєш інтерес і радість.

Запитав трирічного сина, ким він хоче стати, коли виросте. Я думав, відповідь буде банальна: пожежний, коп чи військовий. Але ні, він хоче стати електрикою і бити всіх.

Мама — Володьці: - Сідай і розкажи мені якусь цікаву історію. - Я не можу сісти. Річ у тім, що я щойно розказав одну цікаву історію татові…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дочку.