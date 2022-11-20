На новорічному ранку синочок електрика Володька замкнув хоровод: прикольні жарти про дітей
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цієї неділі, 20 листопада, згідно з календарем свят на місяць, у всьому світі відзначається День дитини.
"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про дітей. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!
- Алло, це класний керівник п’ятого "Б"? Мій син сьогодні не зможе прийти до школи.
- А хто це каже?
- Це мій батько.
- У дитинстві для мене головним авторитетом був чорний пояс батька.
- По карате?
- Ні. По дупі…
Топ-3 найкращих акторів:
3. Том Гарді.
2. Роберт Де Ніро.
1. Ти, коли тобі показують відео з чужою дитиною, і ти зображуєш інтерес і радість.
Запитав трирічного сина, ким він хоче стати, коли виросте. Я думав, відповідь буде банальна: пожежний, коп чи військовий. Але ні, він хоче стати електрикою і бити всіх.
Мама — Володьці:
- Сідай і розкажи мені якусь цікаву історію.
- Я не можу сісти. Річ у тім, що я щойно розказав одну цікаву історію татові…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дочку.