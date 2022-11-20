На новогоднем утреннике сынишка электрика Вовочка замкнул хоровод: прикольные шутки о детях

В это воскресенье, 20 ноября, согласно календарю праздников на месяц, во всем мире отмечается День ребенка.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про детей. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

- Алло, это классный руководитель пятого "Б"? Мой сын сегодня не сможет прийти в школу. - А кто это говорит? - Это мой отец.

— В детстве для меня главным авторитетом был черный пояс отца. — По каратэ? — Нет. По жопе…

Топ-3 лучших актёров: 3. Том Харди. 2. Роберт Де Ниро. 1. Ты, когда тебе показывают видео с чужим ребёнком, и ты изображаешь интерес и радость.

Спросил трехлетнего сынулю, кем он хочет стать, когда вырастет. Я думал, ответ будет банален: пожарный, коп или военный. Но нет, он хочет стать электричеством и бить всех.

Наташа собралась искупать ошибки молодости, но поскольку они вначале хотели кушать, пришлось ванну перенести на потом и варить им манную кашу.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о дочери.