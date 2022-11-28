Планы на понедельник - дожить до вторника: уморительные шутки про начало рабочей недели
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Читайте смешные анекдоты и шутки про начало рабочей недели и поднимайте себе настроение
"Понедельник — день тяжелый" — об этом точно знают все, ведь после выходных выходить на работу совсем не хочется, а нужно. Через боль и мучения каждый из нас поднимается утром с кровати и все же передвигается в сторону работы. Чтобы ваше утро было намного положительней, мы представляем вашему вниманию подборку шуток о ранних подъемах в понедельник.
Читайте уморительные анекдоты и узнавайте в них себя. Поверьте, так точно и будет!
Охотно верю в реинкарнацию. У меня уже скопилась обширная коллекция новых жизней, успешно начатых в понедельники.
Утро. Понедельник. Начальник спрашивает:
— У тебя глаза красные. Пил, что ли?
— Нет! По работе скучал, плакал!
Если тебя огорчает наступление понедельника, работай без выходных.
Замечено, что два самых длинных рабочих дня — это понедельник и пятница. Научного обоснования данной аномалии пока не найдено.
Если падает ложка — придёт женщина, если нож — придёт мужчина. А если падает настроение, то наступил понедельник.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про детей.