Плани на понеділок — дожити до вівторка: смішні жарти про початок робочого тижня

Читайте смішні анекдоти та жарти про початок робочого тижня та підіймайте собі настрій

"Понеділок – день важкий" – про це точно знають усі, адже після вихідних виходити на роботу зовсім не хочеться, а треба. Через біль і муки кожен з нас підіймається вранці з ліжка і все ж таки пересувається у бік роботи. Щоб ваш ранок був набагато позитивнішим, ми представляємо до вашої уваги добірку жартів про ранні підйоми в понеділок.

Читайте сміливі анекдоти і дізнавайтеся в них себе. Повірте, так і буде!

Охоче вірю у реінкарнацію. У мене вже зібралася велика колекція нових життів, успішно розпочатих у понеділки.

Ранок. Понеділок. Начальник запитує: — У тебе червоні очі. Пив, чи що? - Ні! По роботі нудьгував, плакав!

Якщо тебе засмучує настання понеділка, працюй без вихідних.

Помічено, що два найдовші робочі дні — це понеділок і п’ятниця. Наукового обґрунтування цієї аномалії поки що не знайдено.

Якщо падає ложка – прийде жінка, якщо ніж – прийде чоловік. А якщо падає настрій, то настав понеділок.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дітей.