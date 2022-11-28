Рус

Плани на понеділок — дожити до вівторка: смішні жарти про початок робочого тижня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Плани на понеділок — дожити до вівторка: смішні жарти про початок робочого тижня

Читайте смішні анекдоти та жарти про початок робочого тижня та підіймайте собі настрій

"Понеділок – день важкий" – про це точно знають усі, адже після вихідних виходити на роботу зовсім не хочеться, а треба. Через біль і муки кожен з нас підіймається вранці з ліжка і все ж таки пересувається у бік роботи. Щоб ваш ранок був набагато позитивнішим, ми представляємо до вашої уваги добірку жартів про ранні підйоми в понеділок.

Читайте сміливі анекдоти і дізнавайтеся в них себе. Повірте, так і буде!

Охоче вірю у реінкарнацію. У мене вже зібралася велика колекція нових життів, успішно розпочатих у понеділки.

Анекдоти про понеділок

Ранок. Понеділок. Начальник запитує:

— У тебе червоні очі. Пив, чи що?

- Ні! По роботі нудьгував, плакав!

Анекдоти про ранок понеділка

Якщо тебе засмучує настання понеділка, працюй без вихідних.

Анекдот про понеділок

Помічено, що два найдовші робочі дні — це понеділок і п’ятниця. Наукового обґрунтування цієї аномалії поки що не знайдено.

Анекдот про вихідний у понеділок

Якщо падає ложка – прийде жінка, якщо ніж – прийде чоловік. А якщо падає настрій, то настав понеділок.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дітей.

Теги:
#Сміх #Гумор #Позитив #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдот дня