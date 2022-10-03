Найкращий понеділок — це той, який вихідний: веселі жарти про початок робочого тижня

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

За останні місяці гумор українців зазнав кардинальних змін, і в топі жартів — приколи на військову тематику : бажано про смерть путіна, "могилізацію" росіян та їхнє "нелегке" життя. Однак не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про понеділок, який у народі називають найважчим днем тижня.

Коли вийду на пенсію, буду кожного понеділка виходити о 7-й ранку на вулицю, дивитися як люди йдуть на роботу і страждають.

Ходять легенди, що можна прокинутися рано-вранці в понеділок без бажання вбивати, але це не точно.

Бажаєте розпочати нове життя? Кинути пити та палити? Може поміняти роботу? Знайти кохання всього життя? Спеціально для вас, щотижня – понеділок.

Якщо після двох холодних і дощових днів потепліло, і світить яскраве сонце – швидше за все, настав понеділок.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вихідні.