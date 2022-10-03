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Найкращий понеділок — це той, який вихідний: веселі жарти про початок робочого тижня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Найкращий понеділок — це той, який вихідний: веселі жарти про початок робочого тижня Новина оновлена 03 жовтня 2022, 09:58

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

За останні місяці гумор українців зазнав кардинальних змін, і в топі жартів — приколи на військову тематику : бажано про смерть путіна, "могилізацію" росіян та їхнє "нелегке" життя. Однак не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про понеділок, який у народі називають найважчим днем тижня.

Коли вийду на пенсію, буду кожного понеділка виходити о 7-й ранку на вулицю, дивитися як люди йдуть на роботу і страждають.

Анекдоти про вихідні перед понеділком

Ходять легенди, що можна прокинутися рано-вранці в понеділок без бажання вбивати, але це не точно.

Анекдоти про понеділок

Бажаєте розпочати нове життя? Кинути пити та палити? Може поміняти роботу? Знайти кохання всього життя? Спеціально для вас, щотижня – понеділок.

Приколи про понеділок

Якщо після двох холодних і дощових днів потепліло, і світить яскраве сонце – швидше за все, настав понеділок.

Жарти про понеділок

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вихідні.

Теги:
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