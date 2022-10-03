Самый лучший понедельник — это тот, который выходной: уморительные шутки про начало рабочей недели
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За последние месяцы юмор украинцев подвергся кардинальных изменений, и в топе шуток — приколы на военную тематику: желательно о смерти путина, "могилизации" россиян и их "нелегкой" жизни. Однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам посмеяться над шутками о понедельнике, который в народе называют самым тяжелым днем недели.
Когда выйду на пенсию, буду каждый понедельник выходить в 7мь утра на улицу, смотреть как люди идут на работу и страдают.
Ходят легенды, что можно проснуться ранним утром в понедельник без желания убивать, но это не точно.
Хотите начать новую жизнь? Бросить пить и курить? Быть может поменять работу? Найти любовь всей жизни? Специально для вас, каждую неделю — понедельник.
— Синоним ада, 11 букв, начинается на "п"…
— Преисподняя?
— Понедельник.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.