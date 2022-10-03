Укр

Самый лучший понедельник — это тот, который выходной: уморительные шутки про начало рабочей недели

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самый лучший понедельник — это тот, который выходной: уморительные шутки про начало рабочей недели Новость обновлена 03 октября 2022, 09:58

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

За последние месяцы юмор украинцев подвергся кардинальных изменений, и в топе шуток — приколы на военную тематику: желательно о смерти путина, "могилизации" россиян и их "нелегкой" жизни. Однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам посмеяться над шутками о понедельнике, который в народе называют самым тяжелым днем недели.

Когда выйду на пенсию, буду каждый понедельник выходить в 7мь утра на улицу, смотреть как люди идут на работу и страдают.

Анекдоты про выходные перед понедельником

Ходят легенды, что можно проснуться ранним утром в понедельник без желания убивать, но это не точно.

Анекдоты про понедельник

Хотите начать новую жизнь? Бросить пить и курить? Быть может поменять работу? Найти любовь всей жизни? Специально для вас, каждую неделю — понедельник.

Приколы про понедельник

— Синоним ада, 11 букв, начинается на "п"…

— Преисподняя?

— Понедельник.

Шутки про понедельник

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Веселье #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня