Кто не спрятался — я не виноват! — сказал понедельник и наступил: прикольные шутки с самого утра

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о ранних подъемах на работу в понедельник.

Ходят легенды, что можно проснуться ранним утром в понедельник без желания убивать, но это не точно.

По понедельникам лучше никуда никого не посылать. Там уже всё с раннего утра занято.

Если падает ложка — придёт женщина, если нож — придёт мужчина. А если падает настроение, то наступил понедельник.

С понедельника бросаю пить, курить и врать себе, что с понедельника бросаю пить, курить и врать себе, что с понедельника…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о будильнике с утра.