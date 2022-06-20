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Кто не спрятался — я не виноват! — сказал понедельник и наступил: прикольные шутки с самого утра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Кто не спрятался — я не виноват! — сказал понедельник и наступил: прикольные шутки с самого утра Новость обновлена 20 июня 2022, 08:26

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

За последние месяцы юмор украинцев стал совсем другим. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в военное время.

Ранее "Телеграф" составил подборку анекдотов о лете, а теперь представляем вашему вниманию подборку шуток о ранних подъемах на работу в понедельник.

Ходят легенды, что можно проснуться ранним утром в понедельник без желания убивать, но это не точно.

Анекдоты про понедельник - Понедельник отличный день для того, чтобы тебя раздражало абсолютно все!

По понедельникам лучше никуда никого не посылать. Там уже всё с раннего утра занято.

Анекдоты про понедельник - Кругом безысходность. Чем дальше понедельник — тем ближе понедельник…

Если падает ложка — придёт женщина, если нож — придёт мужчина. А если падает настроение, то наступил понедельник.

Анекдоты про понедельник - Понедельник начинается обычно с минуты ворчания.

С понедельника бросаю пить, курить и врать себе, что с понедельника бросаю пить, курить и врать себе, что с понедельника…

Анекдоты про понедельник - Громче всего будильник визжит в понедельник утром. Набрался сил за выходные!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о будильнике с утра.

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