Хто не сховався, я не винен! — сказав понеділок і настав: прикольні жарти з самого ранку

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.

Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про літо, а тепер представляємо до вашої уваги добірку жартів про ранні підйоми на роботу в понеділок.

Ходять легенди, що можна прокинутися рано-вранці в понеділок без бажання вбивати, але це не точно.

В понеділок краще нікуди нікого не посилати. Там уже все зранку зайнято.

Якщо падає ложка – прийде жінка, якщо ніж – прийде чоловік. А якщо падає настрій, то настав понеділок.

З понеділка кидаю пити, курити та брехати собі, що з понеділка кидаю пити, курити та брехати собі, що з понеділка…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про будильник з ранку.