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Хто не сховався, я не винен! — сказав понеділок і настав: прикольні жарти з самого ранку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Хто не сховався, я не винен! — сказав понеділок і настав: прикольні жарти з самого ранку Новина оновлена 20 червня 2022, 08:26

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.

Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про літо, а тепер представляємо до вашої уваги добірку жартів про ранні підйоми на роботу в понеділок.

Ходять легенди, що можна прокинутися рано-вранці в понеділок без бажання вбивати, але це не точно.

Анекдоти про понеділок - Понеділок чудовий день для того, щоб тебе дратувало абсолютно все!

В понеділок краще нікуди нікого не посилати. Там уже все зранку зайнято.

Анекдоти про понеділок - Навколо безвихідь. Чим далі понеділок — тим ближче понеділок.

Якщо падає ложка – прийде жінка, якщо ніж – прийде чоловік. А якщо падає настрій, то настав понеділок.

Анекдоти про понеділок - Понеділок починається зазвичай із хвилини бурчання.

З понеділка кидаю пити, курити та брехати собі, що з понеділка кидаю пити, курити та брехати собі, що з понеділка…

Анекдоти про понеділок - Найгучніше будильник верещить у понеділок вранці. Набрався сили за вихідні!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про будильник з ранку.

Теги:
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