Всі були готові чудово провести це літо, але літо провело всіх: найкращі жарти про спекотну пору року
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Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій новими веселими жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин.
У перший день літа "Телеграф" публікує для вас добірку анекдотів, приколів про улюблену багатьма пору року.
У дитинстві, коли влітку стояла нестерпна спека, бабуся поливала мене з ковша та казала:
– З гусака вода, з Віки худоба.
Дякую бабусі, худобу як рукою зняло.
Онучка, яка влітку загубила на грядках у діда набір акварельних фарб, усю зиму їла кольорову капусту.
Виробники прохолодних напоїв моляться на спекотне літо. Виробники парасольок – на дощове. А виробникам горілки молитися ніколи – працювати треба.
- Як же добре влітку на природі: запах різнотрав’я, щебет птахів, дзюрчання річки! А ці найніжніші ароматні шашлики — їси-їси і ніяк не можеш зупинитися!
- Петровичу, якась дивна в тебе пояснювальна про прогул виходить...
Цього літа вирішив зайнятися нерухомістю!
Лежу і не рухаюсь.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.