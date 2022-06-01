Всі були готові чудово провести це літо, але літо провело всіх: найкращі жарти про спекотну пору року

Ось і настав перший день літа 2022 року

Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій новими веселими жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин.

У перший день літа "Телеграф" публікує для вас добірку анекдотів, приколів про улюблену багатьма пору року.

У дитинстві, коли влітку стояла нестерпна спека, бабуся поливала мене з ковша та казала: – З гусака вода, з Віки худоба. Дякую бабусі, худобу як рукою зняло.

Онучка, яка влітку загубила на грядках у діда набір акварельних фарб, усю зиму їла кольорову капусту.

Виробники прохолодних напоїв моляться на спекотне літо. Виробники парасольок – на дощове. А виробникам горілки молитися ніколи – працювати треба.

- Як же добре влітку на природі: запах різнотрав’я, щебет птахів, дзюрчання річки! А ці найніжніші ароматні шашлики — їси-їси і ніяк не можеш зупинитися! - Петровичу, якась дивна в тебе пояснювальна про прогул виходить...

Цього літа вирішив зайнятися нерухомістю! Лежу і не рухаюсь.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.