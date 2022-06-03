Новина "Нацполіція шукає вбивцю росіян" все більше нагадує вакансію: смішні анекдоти на злобу дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 106
Українці, напевно, найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. А підтримувати такий бойовий настрій нам допомагають жарти та анекдоти, вигадані на злобу дня. Раніше ми вже ділилися з вами добіркою жартів про санкції в росії , а сьогодні зібрали чергову добірку анекдотів, що описують поточну ситуацію.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про смерть путіна.