Новость "Нацполиция ищет убийцу россиян" все больше напоминает вакансию: смешные анекдоты на злобу дня

Украинцы наверняка самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. А поддерживать такой боевой настрой нам помогают шутки и анекдоты, придуманные на злобу дня. Ранее мы уже делились с вами подборкой шуток о санкциях в россии, а сегодня собрали очередную подборку анекдотов, описывающих текущую ситуацию.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о смерти путина.