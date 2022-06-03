Новость "Нацполиция ищет убийцу россиян" все больше напоминает вакансию: смешные анекдоты на злобу дня
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Украинцы наверняка самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. А поддерживать такой боевой настрой нам помогают шутки и анекдоты, придуманные на злобу дня. Ранее мы уже делились с вами подборкой шуток о санкциях в россии, а сегодня собрали очередную подборку анекдотов, описывающих текущую ситуацию.
В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о смерти путина.