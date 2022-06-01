Все были готовы отлично провести это лето, но лето провело всех: лучшие шутки о знойном времени года

Вот и наступил первый день лета 2022 года

Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.

В первый день лета "Телеграф" публикует для вас подборку анекдотов, приколов о любимом многими времени года.

В детстве, когда летом стояла невыносимая жара, бабушка поливала меня из ковшика и говорила: – С гуся вода, с Вики скот. Спасибо бабуле, худобу как рукой сняло.

Внучка, которая летом потеряла на грядках у деда набор акварельных красок, всю зиму ела цветную капусту.

Производители прохладительных напитков молятся на жаркое лето. Производители зонтов — на дождливое. А производителям водки молиться некогда — работать надо.

- Как же хорошо летом на природе: запах разнотравья, щебет птиц, журчание реки! А эти нежнейшие ароматные шашлыки — ешь-ешь и никак не можешь остановиться! - Петрович, какая-то странная у тебя объяснительная о прогуле получается…

Этим летом решил заняться недвижимостью! Лежу и не двигаюсь.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.