Все были готовы отлично провести это лето, но лето провело всех: лучшие шутки о знойном времени года
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Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.
В первый день лета "Телеграф" публикует для вас подборку анекдотов, приколов о любимом многими времени года.
В детстве, когда летом стояла невыносимая жара, бабушка поливала меня из ковшика и говорила:
– С гуся вода, с Вики скот.
Спасибо бабуле, худобу как рукой сняло.
Внучка, которая летом потеряла на грядках у деда набор акварельных красок, всю зиму ела цветную капусту.
Производители прохладительных напитков молятся на жаркое лето. Производители зонтов — на дождливое. А производителям водки молиться некогда — работать надо.
- Как же хорошо летом на природе: запах разнотравья, щебет птиц, журчание реки! А эти нежнейшие ароматные шашлыки — ешь-ешь и никак не можешь остановиться!
- Петрович, какая-то странная у тебя объяснительная о прогуле получается…
Этим летом решил заняться недвижимостью!
Лежу и не двигаюсь.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.