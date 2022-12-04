За два года побывал на пяти свадьбах. Потому что жених из меня — так себе: лучшие анекдоты, которые улыбнут

Украинцы и во время войны не теряют оптимизма и чувства юмора

В столь непростое время для всех украинцев главное держаться на волне оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Однако есть и темы, актуальные в любое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям в это воскресенье и собрал подборку позитивных шуток о свадьбах и их главных героях.

Девочка спрашивает подружку: — А богат ли тот молодой человек, за которого выходит замуж твоя сестра? — Нет, он очень беден. — Откуда ты знаешь? — А папа все время говорит: "Бедный молодой человек! Бедный молодой человек!"

На 12-летие свадьбы подарили двенадцатилетний коньяк. Подняли тост — "За выдержку!"

Люся была плохой подругой, поэтому на свадьбе вместо букета невеста бросила горшок с кактусом…

— Выходи за меня замуж! Будешь жить, как в Раю! — Это как? Буду ходить голая, босая, и жрать только яблоки?..

— Сынок, твоей невесте 35 лет, она старая… — Мама, но она выглядит на 25… — Старая и хитрая…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.