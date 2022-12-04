За два года побывал на пяти свадьбах. Потому что жених из меня — так себе: лучшие анекдоты, которые улыбнут
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В столь непростое время для всех украинцев главное держаться на волне оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Однако есть и темы, актуальные в любое время.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям в это воскресенье и собрал подборку позитивных шуток о свадьбах и их главных героях.
Девочка спрашивает подружку:
— А богат ли тот молодой человек, за которого выходит замуж твоя сестра?
— Нет, он очень беден.
— Откуда ты знаешь?
— А папа все время говорит: "Бедный молодой человек! Бедный молодой человек!"
На 12-летие свадьбы подарили двенадцатилетний коньяк. Подняли тост — "За выдержку!"
Люся была плохой подругой, поэтому на свадьбе вместо букета невеста бросила горшок с кактусом…
— Выходи за меня замуж! Будешь жить, как в Раю!
— Это как? Буду ходить голая, босая, и жрать только яблоки?..
— Сынок, твоей невесте 35 лет, она старая…
— Мама, но она выглядит на 25…
— Старая и хитрая…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.