Укр

За два года побывал на пяти свадьбах. Потому что жених из меня — так себе: лучшие анекдоты, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
gk-press.if.ua Новость обновлена 04 декабря 2022, 10:31

Украинцы и во время войны не теряют оптимизма и чувства юмора

В столь непростое время для всех украинцев главное держаться на волне оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Однако есть и темы, актуальные в любое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям в это воскресенье и собрал подборку позитивных шуток о свадьбах и их главных героях.

Девочка спрашивает подружку:

— А богат ли тот молодой человек, за которого выходит замуж твоя сестра?

— Нет, он очень беден.

— Откуда ты знаешь?

— А папа все время говорит: "Бедный молодой человек! Бедный молодой человек!"

анекдот про свадьбу

На 12-летие свадьбы подарили двенадцатилетний коньяк. Подняли тост — "За выдержку!"

шутка про свадьбу

Люся была плохой подругой, поэтому на свадьбе вместо букета невеста бросила горшок с кактусом…

анекдот про невесту

— Выходи за меня замуж! Будешь жить, как в Раю!

— Это как? Буду ходить голая, босая, и жрать только яблоки?..

анекдот про молодоженов

— Сынок, твоей невесте 35 лет, она старая…

— Мама, но она выглядит на 25…

— Старая и хитрая…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.

Теги:
#Свадьба #Шутки #Юмор #Анекдоты