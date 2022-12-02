Я знаю, что может быть хуже похмелья — похмелье на работе: уморительные шутки об алкоголе

Война с российским оккупантом не заставила украинцев перестать шутить. Более того, непростая ситуация принесла с собой еще больше различных приколов, только теперь они на военную тематику. Однако и о темах, которые всегда актуальны, шутить тоже никто не переставал.

В новом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты о б алкоголе, которые обязательно поднимут настроение в эту пятницу!

Сидит рыбак зимой рыбу ловит. Мороз. Проходит мимо другой рыбак и спрашивает: — Мужик, ты чего? На улице такая холодина, а ты без шапки. — Ага, я вот так вчера сидел в шапке, мне выпить предложили, а я не услышал.

Мужик встает с похмелья и хриплым голосом: — Шарик, Шарик! Прибегает собачонка, начинает лизать хозяина и поскуливать. Мужик дыхнул ей в морду: — Ищи, Шарик…

Врач говорит больному: — Похоже, вы недавно пережили стресс? — Да, на моих глазах компьютер промыли спиртом.

Иногда неразрешимую дилемму судьба ставит перед человеком. Понимаешь, что не надо допивать бутылку, а оставить часть спиртного утром на похмелье. Но с другой стороны, если не допьёшь, то похмелья не будет. Зачем тогда оставлять?

— Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкоголикам? — Да. — Скажите, как делать мохито?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пятнице.