Я знаю, что может быть хуже похмелья — похмелье на работе: уморительные шутки об алкоголе
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Война с российским оккупантом не заставила украинцев перестать шутить. Более того, непростая ситуация принесла с собой еще больше различных приколов, только теперь они на военную тематику. Однако и о темах, которые всегда актуальны, шутить тоже никто не переставал.
В новом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты о б алкоголе, которые обязательно поднимут настроение в эту пятницу!
Сидит рыбак зимой рыбу ловит. Мороз. Проходит мимо другой рыбак и спрашивает:
— Мужик, ты чего? На улице такая холодина, а ты без шапки.
— Ага, я вот так вчера сидел в шапке, мне выпить предложили, а я не услышал.
Мужик встает с похмелья и хриплым голосом:
— Шарик, Шарик!
Прибегает собачонка, начинает лизать хозяина и поскуливать. Мужик дыхнул ей в морду:
— Ищи, Шарик…
Врач говорит больному:
— Похоже, вы недавно пережили стресс?
— Да, на моих глазах компьютер промыли спиртом.
Иногда неразрешимую дилемму судьба ставит перед человеком. Понимаешь, что не надо допивать бутылку, а оставить часть спиртного утром на похмелье.
Но с другой стороны, если не допьёшь, то похмелья не будет. Зачем тогда оставлять?
— Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкоголикам?
— Да.
— Скажите, как делать мохито?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пятнице.