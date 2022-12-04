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За два роки побував на п’яти весіллях. Тому що наречений з мене так собі: найкращі анекдоти, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
gk-press.if.ua Новина оновлена 04 грудня 2022, 10:31

Українці і під час війни не втрачають оптимізму та почуття гумору

У такий непростий час для всіх українців головне триматися на хвилі оптимізму. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових. Проте є й теми, актуальні у будь-який час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам цієї неділі і зібрав добірку позитивних жартів про весілля та їх головних героїв.

Дівчинка запитує подругу:

- А чи багатий той юнак, за якого виходить заміж твоя сестра?

- Ні, він дуже бідний.

- Звідки ти знаєш?

- А тато весь час каже: "Бідний юнак! Бідний юнак!"

анекдот про молодят

На 12-річчя весілля подарували дванадцятирічний коньяк. Підняли тост — "За витримку!"

анекдот про весілля

Люся була поганою подругою, тому на весіллі замість букета наречена кинула горщик із кактусом…

анекдот про наречену

- Виходь за мене заміж! Житимеш, як у Раю!

- Це як? Ходитиму гола, боса, і жертиму тільки яблука?..

жарт про весілля

— Синку, твоїй нареченій 35 років, вона стара…

— Мамо, але вона виглядає на 25 років.

— Стара і хитра…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про алкоголь.

Теги:
#Весілля #Жарти #Гумор #Анекдоти