За два роки побував на п’яти весіллях. Тому що наречений з мене так собі: найкращі анекдоти, які посміхнуть
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У такий непростий час для всіх українців головне триматися на хвилі оптимізму. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових. Проте є й теми, актуальні у будь-який час.
"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам цієї неділі і зібрав добірку позитивних жартів про весілля та їх головних героїв.
Дівчинка запитує подругу:
- А чи багатий той юнак, за якого виходить заміж твоя сестра?
- Ні, він дуже бідний.
- Звідки ти знаєш?
- А тато весь час каже: "Бідний юнак! Бідний юнак!"
На 12-річчя весілля подарували дванадцятирічний коньяк. Підняли тост — "За витримку!"
Люся була поганою подругою, тому на весіллі замість букета наречена кинула горщик із кактусом…
- Виходь за мене заміж! Житимеш, як у Раю!
- Це як? Ходитиму гола, боса, і жертиму тільки яблука?..
— Синку, твоїй нареченій 35 років, вона стара…
— Мамо, але вона виглядає на 25 років.
— Стара і хитра…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про алкоголь.