За два роки побував на п’яти весіллях. Тому що наречений з мене так собі: найкращі анекдоти, які посміхнуть

Українці і під час війни не втрачають оптимізму та почуття гумору

У такий непростий час для всіх українців головне триматися на хвилі оптимізму. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових. Проте є й теми, актуальні у будь-який час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам цієї неділі і зібрав добірку позитивних жартів про весілля та їх головних героїв.

Дівчинка запитує подругу: - А чи багатий той юнак, за якого виходить заміж твоя сестра? - Ні, він дуже бідний. - Звідки ти знаєш? - А тато весь час каже: "Бідний юнак! Бідний юнак!"

На 12-річчя весілля подарували дванадцятирічний коньяк. Підняли тост — "За витримку!"

Люся була поганою подругою, тому на весіллі замість букета наречена кинула горщик із кактусом…

- Виходь за мене заміж! Житимеш, як у Раю! - Це як? Ходитиму гола, боса, і жертиму тільки яблука?..

— Синку, твоїй нареченій 35 років, вона стара… — Мамо, але вона виглядає на 25 років. — Стара і хитра…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про алкоголь.