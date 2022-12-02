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Я знаю, що може бути гірше похмілля — похмілля на роботі: жарти про алкоголь

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
novosti-n.org Новина оновлена 02 грудня 2022, 09:40

Нехай ваша п’ятниця буде наповнена позитивом

Війна із російським окупантом не змусила українців перестати жартувати. Більше того, непроста ситуація принесла із собою ще більше різних приколів, тільки тепер вони на воєнну тематику. Однак і про теми, які завжди актуальні, жартувати теж ніхто не переставав.

У новому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про алкоголь, які обов’язково піднімуть настрій цієї п’ятниці!

Сидить рибалка взимку рибу ловить. Мороз. Проходить повз інший рибалка і запитує:

— Мужик, ти чого? Надворі така холодина, а ти без шапки.

— Ага, я так учора сидів у шапці, мені випити запропонували, а я не почув.

анекдот про пляшку горілки

Чоловік встає з похмілля і хрипким голосом:

— Шарику, Шарику!

Прибігає песик, починає лизати господаря і скулити. Чоловік дихнув йому у морду:

— Шукай, Шарику…

анекдот про пиво

Лікар каже хворому:

— Ви нещодавно пережили стрес?

— Так, на моїх очах комп’ютер промили спиртом.

анекдот про алкоголізм

Іноді нерозв’язну проблему доля ставить перед людиною. Розумієш, що не треба допивати пляшку, а залишити частину спиртного на ранок на похмілля.

Але з іншого боку, якщо не доп’єш, то похмілля не буде. Навіщо тоді лишати?

анекдот про горілку

- Алло! Доброго дня! Це телефон допомоги алкоголікам?

- Так.

- Скажіть, як робити мохіто?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про п’ятницю.

Теги:
#Алкоголь #Жарти #Гумор #Анекдоти