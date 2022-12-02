Я знаю, що може бути гірше похмілля — похмілля на роботі: жарти про алкоголь
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Війна із російським окупантом не змусила українців перестати жартувати. Більше того, непроста ситуація принесла із собою ще більше різних приколів, тільки тепер вони на воєнну тематику. Однак і про теми, які завжди актуальні, жартувати теж ніхто не переставав.
У новому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про алкоголь, які обов’язково піднімуть настрій цієї п’ятниці!
Сидить рибалка взимку рибу ловить. Мороз. Проходить повз інший рибалка і запитує:
— Мужик, ти чого? Надворі така холодина, а ти без шапки.
— Ага, я так учора сидів у шапці, мені випити запропонували, а я не почув.
Чоловік встає з похмілля і хрипким голосом:
— Шарику, Шарику!
Прибігає песик, починає лизати господаря і скулити. Чоловік дихнув йому у морду:
— Шукай, Шарику…
Лікар каже хворому:
— Ви нещодавно пережили стрес?
— Так, на моїх очах комп’ютер промили спиртом.
Іноді нерозв’язну проблему доля ставить перед людиною. Розумієш, що не треба допивати пляшку, а залишити частину спиртного на ранок на похмілля.
Але з іншого боку, якщо не доп’єш, то похмілля не буде. Навіщо тоді лишати?
- Алло! Доброго дня! Це телефон допомоги алкоголікам?
- Так.
- Скажіть, як робити мохіто?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про п’ятницю.