Я знаю, що може бути гірше похмілля — похмілля на роботі: жарти про алкоголь

Війна із російським окупантом не змусила українців перестати жартувати. Більше того, непроста ситуація принесла із собою ще більше різних приколів, тільки тепер вони на воєнну тематику. Однак і про теми, які завжди актуальні, жартувати теж ніхто не переставав.

У новому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про алкоголь, які обов’язково піднімуть настрій цієї п’ятниці!

Сидить рибалка взимку рибу ловить. Мороз. Проходить повз інший рибалка і запитує: — Мужик, ти чого? Надворі така холодина, а ти без шапки. — Ага, я так учора сидів у шапці, мені випити запропонували, а я не почув.

Чоловік встає з похмілля і хрипким голосом: — Шарику, Шарику! Прибігає песик, починає лизати господаря і скулити. Чоловік дихнув йому у морду: — Шукай, Шарику…

Лікар каже хворому: — Ви нещодавно пережили стрес? — Так, на моїх очах комп’ютер промили спиртом.

Іноді нерозв’язну проблему доля ставить перед людиною. Розумієш, що не треба допивати пляшку, а залишити частину спиртного на ранок на похмілля. Але з іншого боку, якщо не доп’єш, то похмілля не буде. Навіщо тоді лишати?

- Алло! Доброго дня! Це телефон допомоги алкоголікам? - Так. - Скажіть, як робити мохіто?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про п’ятницю.