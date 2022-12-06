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Хреново работать в женском коллективе. Ни о футболе поговорить, ни о бабах…: прикольные шутки о работе

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Хреново работать в женском коллективе. Ни о футболе поговорить, ни о бабах…: прикольные шутки о работе Новость обновлена 06 декабря 2022, 09:29

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

За последние месяцы юмор украинцев подвергся кардинальным изменениям, и в топе шуток — приколы на военную тематику. Однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам посмеяться над шутками о работе, которые вмиг поднимут вам настроение в этот будничный вторник.

Я решил что все, хватит работать на дядю, надо кардинально менять свою жизнь. Теперь я работаю на тетю…

анекдот о работе

- Ты не могла бы выйти на работу в воскресенье?

- От, блин! Ладно, только в воскресенье транспорт ходит очень медленно…

- И во сколько ты будешь?

- В понедельник…

анекдот о поиске работы

Сегодня перебираю накладные на работе, не заметил как начальник подошел. И тихо, косясь на меня так же и отошел. Потом я врубаюсь, что я все это время тихонько бубнил себе под нос: работа, работа, перейди на енота…

анекдот про опоздание на работу

- Как там у вас на работе?

- Нормально, более-менее, но все равно как-то не очень.

- Я должен выбрать из 3-х вариантов?

анекдот про начальника

Заходить к шефу вы можете со своими идеями, выходить от него — только с идеями шефа.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты