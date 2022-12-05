Ничто так не портит человеку настроение, как свет в окне соседа: веселые шутки на злобу дня
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Народ Украины не теряет оптимизма даже во время войны и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и россиянах, и это количество с каждым днем только увеличивается.
"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети о неудачах россиян, а также несколько положительных шуток об украинцах и их несокрушимой воле к победе.
После смерти путин попал в ад, здесь к нему подходит Гитлер и говорит:
- Слушай, ты сделал то, что не удалось даже мне!
- Что именно?
- Ты уничтожил россию!
Украинец попадает на суд божий, говорит ему Бог:
- Отправляю тебя в рай, хорошую жизнь ты прожил.
Украинец счастлив, но через мгновение оказывается в аду, подходит к дьяволу и спрашивает:
- Дьявол, а чего это я в аду? Мне обещали рай!
Дьявол ему:
- Украинец? Пошли, будешь россиян лупить.
Когда Бог сотворил людей, у черта появилась большая зависть и он решил сотворить тоже. У него вышли россияне.
Приходит представитель военкомата к русской женщине и говорит:
- У нас для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая.
- Ну, давайте сначала плохую…
- Мы нашли вашего мужа, он утонул при переправе через Днепр.
- А хорошая?
- Мы сняли с него три ведра раков…
Российских военных можно очень легко спутать с диким животным:
- оба обосрутся где угодно
- едят какую-то падаль
- редко доживают до старости
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.