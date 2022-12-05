Ничто так не портит человеку настроение, как свет в окне соседа: веселые шутки на злобу дня

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Народ Украины не теряет оптимизма даже во время войны и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и россиянах, и это количество с каждым днем только увеличивается.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети о неудачах россиян, а также несколько положительных шуток об украинцах и их несокрушимой воле к победе.

После смерти путин попал в ад, здесь к нему подходит Гитлер и говорит: - Слушай, ты сделал то, что не удалось даже мне! - Что именно? - Ты уничтожил россию!

Украинец попадает на суд божий, говорит ему Бог: - Отправляю тебя в рай, хорошую жизнь ты прожил. Украинец счастлив, но через мгновение оказывается в аду, подходит к дьяволу и спрашивает: - Дьявол, а чего это я в аду? Мне обещали рай! Дьявол ему: - Украинец? Пошли, будешь россиян лупить.

Когда Бог сотворил людей, у черта появилась большая зависть и он решил сотворить тоже. У него вышли россияне.

Приходит представитель военкомата к русской женщине и говорит: - У нас для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. - Ну, давайте сначала плохую… - Мы нашли вашего мужа, он утонул при переправе через Днепр. - А хорошая? - Мы сняли с него три ведра раков…

Российских военных можно очень легко спутать с диким животным: - оба обосрутся где угодно - едят какую-то падаль - редко доживают до старости

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.