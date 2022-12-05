Укр

Ничто так не портит человеку настроение, как свет в окне соседа: веселые шутки на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
chas.news

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Народ Украины не теряет оптимизма даже во время войны и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и россиянах, и это количество с каждым днем только увеличивается.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети о неудачах россиян, а также несколько положительных шуток об украинцах и их несокрушимой воле к победе.

После смерти путин попал в ад, здесь к нему подходит Гитлер и говорит:

- Слушай, ты сделал то, что не удалось даже мне!

- Что именно?

- Ты уничтожил россию!

анекдот об отключении света

Украинец попадает на суд божий, говорит ему Бог:

- Отправляю тебя в рай, хорошую жизнь ты прожил.

Украинец счастлив, но через мгновение оказывается в аду, подходит к дьяволу и спрашивает:

- Дьявол, а чего это я в аду? Мне обещали рай!

Дьявол ему:

- Украинец? Пошли, будешь россиян лупить.

анекдот о херсоне

Когда Бог сотворил людей, у черта появилась большая зависть и он решил сотворить тоже. У него вышли россияне.

анекдот о крыме

Приходит представитель военкомата к русской женщине и говорит:

- У нас для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая.

- Ну, давайте сначала плохую…

- Мы нашли вашего мужа, он утонул при переправе через Днепр.

- А хорошая?

- Мы сняли с него три ведра раков…

анекдот о россиянах

Российских военных можно очень легко спутать с диким животным:

- оба обосрутся где угодно

- едят какую-то падаль

- редко доживают до старости

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.

Теги:
#Путин #Шутки #Анекдоты #Війна #Гумор