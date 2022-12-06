Хріново працювати в жіночому колективі. Ні про футбол поговорити, ні про баб...: прикольні жарти про роботу
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За останні місяці гумор українців зазнав кардинальних змін, і в топі жартів — приколи на воєнну тематику. Однак не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про роботу, які вмить піднімуть вам настрій цього буденного вівторка.
Я вирішив, що все, досить працювати на дядька, треба кардинально змінювати своє життя. Тепер я працюю на тітку…
- Ти не могла б вийти на роботу у неділю?
- От, блін! Гаразд, тільки в неділю транспорт ходить дуже повільно…
- І коли ти будеш?
- В понеділок…
Сьогодні перебираю накладні на роботі, не помітив, як начальник підійшов. І тихо, скоса подивився на мене так само і відійшов. Потім я врубаюся, що весь цей час тихенько бубонів собі під ніс: робота, робота, перейди на єнота...
- Як там у вас на роботі?
- Нормально, більш-менш, але все одно якось не дуже.
- Я мушу вибрати з 3-х варіантів?
Заходити до шефа ви можете зі своїми ідеями, виходити від нього тільки з ідеями шефа.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.