Хріново працювати в жіночому колективі. Ні про футбол поговорити, ні про баб...: прикольні жарти про роботу

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

За останні місяці гумор українців зазнав кардинальних змін, і в топі жартів — приколи на воєнну тематику. Однак не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про роботу, які вмить піднімуть вам настрій цього буденного вівторка.

Я вирішив, що все, досить працювати на дядька, треба кардинально змінювати своє життя. Тепер я працюю на тітку…

- Ти не могла б вийти на роботу у неділю? - От, блін! Гаразд, тільки в неділю транспорт ходить дуже повільно… - І коли ти будеш? - В понеділок…

Сьогодні перебираю накладні на роботі, не помітив, як начальник підійшов. І тихо, скоса подивився на мене так само і відійшов. Потім я врубаюся, що весь цей час тихенько бубонів собі під ніс: робота, робота, перейди на єнота...

- Як там у вас на роботі? - Нормально, більш-менш, але все одно якось не дуже. - Я мушу вибрати з 3-х варіантів?

Заходити до шефа ви можете зі своїми ідеями, виходити від нього тільки з ідеями шефа.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.