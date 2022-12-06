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Хріново працювати в жіночому колективі. Ні про футбол поговорити, ні про баб...: прикольні жарти про роботу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Хріново працювати в жіночому колективі. Ні про футбол поговорити, ні про баб...: прикольні жарти про роботу

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

За останні місяці гумор українців зазнав кардинальних змін, і в топі жартів — приколи на воєнну тематику. Однак не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про роботу, які вмить піднімуть вам настрій цього буденного вівторка.

Я вирішив, що все, досить працювати на дядька, треба кардинально змінювати своє життя. Тепер я працюю на тітку…

анекдот про роботу

- Ти не могла б вийти на роботу у неділю?

- От, блін! Гаразд, тільки в неділю транспорт ходить дуже повільно…

- І коли ти будеш?

- В понеділок…

анекдот про пошук роботи

Сьогодні перебираю накладні на роботі, не помітив, як начальник підійшов. І тихо, скоса подивився на мене так само і відійшов. Потім я врубаюся, що весь цей час тихенько бубонів собі під ніс: робота, робота, перейди на єнота...

анекдот про спізнення на роботу

- Як там у вас на роботі?

- Нормально, більш-менш, але все одно якось не дуже.

- Я мушу вибрати з 3-х варіантів?

анекдот про начальника

Заходити до шефа ви можете зі своїми ідеями, виходити від нього тільки з ідеями шефа.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти