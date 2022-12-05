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Ніщо так не псує людині настрій, як світло у вікні сусіда: веселі жарти на злобу дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
chas.news

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Народ України не втрачає оптимізму навіть під час війни і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі про невдачі росіян, а також трохи позитивних жартів про українців та їхню незламну волю до перемоги.

Після смерті путін потрапив в пекло, тут до нього підходить Гітлер і каже:

- Слухай, ти зробив те, що не вдалося навіть мені!

- Що саме?

- Ти знищив росію!

анекдот про відключення світла

Потрапляє українець на суд божий, каже йому Бог:

- Відправляю тебе в рай, гарне життя ти прожив.

Українець щасливий, але через мить опиняється в пеклі, підходить до диявола та питає:

- Дияволе, а чого це я у пеклі? Мені обіцяли рай!

А диявол йому:

- Українець? Пішли, будеш росіян лупцювати.

анекдот про херсон

Коли Бог створив людей, в чорта з’явилась велика заздрість і він вирішив створити теж. В нього вийшли росіяни.

анекдот про крим

Приходить представник військкомату до російської жінки і каже:

- У нас для вас дві новини. Одна погана, інша гарна.

- Ну, давайте спочатку погану…

- Ми знайшли вашого чоловіка, він потонув при переправі через Дніпро.

- А гарна?

- Ми зняли з нього три відра раків…

анекдот про росіян

Російських військових можна дуже легко сплутати з дикою твариною:

- обидва обісруться де завгодно

- їдять якусь падаль

- рідко доживають до старості

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.

Теги:
#Путін #Жарти #Анекдоти #Війна #Гумор