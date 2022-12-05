Ніщо так не псує людині настрій, як світло у вікні сусіда: веселі жарти на злобу дня
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Народ України не втрачає оптимізму навіть під час війни і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.
"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі про невдачі росіян, а також трохи позитивних жартів про українців та їхню незламну волю до перемоги.
Після смерті путін потрапив в пекло, тут до нього підходить Гітлер і каже:
- Слухай, ти зробив те, що не вдалося навіть мені!
- Що саме?
- Ти знищив росію!
Потрапляє українець на суд божий, каже йому Бог:
- Відправляю тебе в рай, гарне життя ти прожив.
Українець щасливий, але через мить опиняється в пеклі, підходить до диявола та питає:
- Дияволе, а чого це я у пеклі? Мені обіцяли рай!
А диявол йому:
- Українець? Пішли, будеш росіян лупцювати.
Коли Бог створив людей, в чорта з’явилась велика заздрість і він вирішив створити теж. В нього вийшли росіяни.
Приходить представник військкомату до російської жінки і каже:
- У нас для вас дві новини. Одна погана, інша гарна.
- Ну, давайте спочатку погану…
- Ми знайшли вашого чоловіка, він потонув при переправі через Дніпро.
- А гарна?
- Ми зняли з нього три відра раків…
Російських військових можна дуже легко сплутати з дикою твариною:
- обидва обісруться де завгодно
- їдять якусь падаль
- рідко доживають до старості
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.