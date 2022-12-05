Ніщо так не псує людині настрій, як світло у вікні сусіда: веселі жарти на злобу дня

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Народ України не втрачає оптимізму навіть під час війни і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі про невдачі росіян, а також трохи позитивних жартів про українців та їхню незламну волю до перемоги.

Після смерті путін потрапив в пекло, тут до нього підходить Гітлер і каже: - Слухай, ти зробив те, що не вдалося навіть мені! - Що саме? - Ти знищив росію!

Потрапляє українець на суд божий, каже йому Бог: - Відправляю тебе в рай, гарне життя ти прожив. Українець щасливий, але через мить опиняється в пеклі, підходить до диявола та питає: - Дияволе, а чого це я у пеклі? Мені обіцяли рай! А диявол йому: - Українець? Пішли, будеш росіян лупцювати.

Коли Бог створив людей, в чорта з’явилась велика заздрість і він вирішив створити теж. В нього вийшли росіяни.

Приходить представник військкомату до російської жінки і каже: - У нас для вас дві новини. Одна погана, інша гарна. - Ну, давайте спочатку погану… - Ми знайшли вашого чоловіка, він потонув при переправі через Дніпро. - А гарна? - Ми зняли з нього три відра раків…

Російських військових можна дуже легко сплутати з дикою твариною: - обидва обісруться де завгодно - їдять якусь падаль - рідко доживають до старості

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.