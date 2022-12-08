"В рот мне ноги" — это способ, которым кошка меня будит по утрам: смешные шутки о животных
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Чтобы ваше настроение не падало и было веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду.
Сегодня "Телеграф" подготовил для вас свежую подборку анекдотов о животных.
Подходит мужик к воротам. Стучит, стучит, но никто не открывает. Тогда подходит к нему собака и говорит:
- Мужик, ну, что стучишь, ты же видишь, что никого нет дома!
Мужик падает в обморок, а очнувшись спрашивает:
- Ты что гавкать не умеешь?
- Умею, просто пугать не хотела.
Купил вчера кошке диетический корм для похудения, так она его не есть, зараза. Может он так и работает?
Настоящий кот не позволит своему хозяину отравиться. Ведь кот сначала попробует все блюда, которые ест его хозяин.
Сидят в баре звери. Вдруг заяц открывает дверь пинком, подходит ко льву и говорит:
- А ну, пошли.
Лев:
- Пошли.
Через некоторое время лев возвращается — весь в крови, с мордой исцарапанной. Удивленные звери спрашивают:
- Ну что?
- Да кто ж знал, что он по крыжовнику побежит?
Муж приходит домой и, застав жену в слезах, спрашивает:
- Что случилось, дорогая?
- Милый, я приготовила тебе изысканное блюдо, но собака запрыгнула на стол и все съела!
- Не расстраивайся, я куплю тебе другую собаку.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.