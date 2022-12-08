"В рот мне ноги" — это способ, которым кошка меня будит по утрам: смешные шутки о животных

Поднимайте себе настроение с анекдотами от "Телеграфа"

Чтобы ваше настроение не падало и было веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду.

Сегодня "Телеграф" подготовил для вас свежую подборку анекдотов о животных.

Подходит мужик к воротам. Стучит, стучит, но никто не открывает. Тогда подходит к нему собака и говорит: - Мужик, ну, что стучишь, ты же видишь, что никого нет дома! Мужик падает в обморок, а очнувшись спрашивает: - Ты что гавкать не умеешь? - Умею, просто пугать не хотела.

Купил вчера кошке диетический корм для похудения, так она его не есть, зараза. Может он так и работает?

Настоящий кот не позволит своему хозяину отравиться. Ведь кот сначала попробует все блюда, которые ест его хозяин.

Сидят в баре звери. Вдруг заяц открывает дверь пинком, подходит ко льву и говорит: - А ну, пошли. Лев: - Пошли. Через некоторое время лев возвращается — весь в крови, с мордой исцарапанной. Удивленные звери спрашивают: - Ну что? - Да кто ж знал, что он по крыжовнику побежит?

Муж приходит домой и, застав жену в слезах, спрашивает: - Что случилось, дорогая? - Милый, я приготовила тебе изысканное блюдо, но собака запрыгнула на стол и все съела! - Не расстраивайся, я куплю тебе другую собаку.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.