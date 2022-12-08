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"В рот мне ноги" — это способ, которым кошка меня будит по утрам: смешные шутки о животных

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
"В рот мне ноги" — это способ, которым кошка меня будит по утрам: смешные шутки о животных

Поднимайте себе настроение с анекдотами от "Телеграфа"

Чтобы ваше настроение не падало и было веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду.

Сегодня "Телеграф" подготовил для вас свежую подборку анекдотов о животных.

Подходит мужик к воротам. Стучит, стучит, но никто не открывает. Тогда подходит к нему собака и говорит:

- Мужик, ну, что стучишь, ты же видишь, что никого нет дома!

Мужик падает в обморок, а очнувшись спрашивает:

- Ты что гавкать не умеешь?

- Умею, просто пугать не хотела.

анекдот про слона

Купил вчера кошке диетический корм для похудения, так она его не есть, зараза. Может он так и работает?

анекдот про кошку

Настоящий кот не позволит своему хозяину отравиться. Ведь кот сначала попробует все блюда, которые ест его хозяин.

анекдот о медведе

Сидят в баре звери. Вдруг заяц открывает дверь пинком, подходит ко льву и говорит:

- А ну, пошли.

Лев:

- Пошли.

Через некоторое время лев возвращается — весь в крови, с мордой исцарапанной. Удивленные звери спрашивают:

- Ну что?

- Да кто ж знал, что он по крыжовнику побежит?

анекдот о собаке

Муж приходит домой и, застав жену в слезах, спрашивает:

- Что случилось, дорогая?

- Милый, я приготовила тебе изысканное блюдо, но собака запрыгнула на стол и все съела!

- Не расстраивайся, я куплю тебе другую собаку.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.

Теги:
#Животные #Шутки #Юмор #Анекдоты