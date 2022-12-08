"В рот мені ноги" — це спосіб, яким кішка мене будить вранці: смішні жарти про тварин

Піднімайте собі настрій з анекдотами від "Телеграфу"

Щоб ваш настрій не падав і був веселим, "Телеграф" вирішив піднімати його всім своїм читачам за допомогою анекдотів і приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

Сьогодні "Телеграф" підготував для вас свіжу добірку анекдотів про тварин.

Підходить чоловік до воріт. Стукає, стукає, але ніхто не відчиняє. Тоді підходить до нього собака і каже: - Мужику, ну, що стукаєш, ти ж бачиш, що нікого немає вдома! Мужик непритомніє, а прокинувшись запитує: - Ти що гавкати не вмієш? - Вмію, просто лякати не хотіла.

Купив учора кішці дієтичний корм для схуднення, то вона його не їсть, зараза. Може, він так і працює?

Справжній кіт не дозволить своєму господарю отруїтися. Адже кіт спочатку скуштує всі страви, які їсть його господар.

Сидять у барі звірі. Раптом заєць відчиняє двері поштовхом, підходить до лева і каже: - Ану, пішли. Лев: - Пішли. Через деякий час лев повертається — весь у крові, з мордою подряпаною. Здивовані звірі запитують: - Ну що? - Та хто ж знав, що він по аґрусу побіжить?

Чоловік приходить додому і, заставши дружину в сльозах, питає: - Що трапилося, люба? - Любий, я приготувала тобі вишукану страву, але собака застрибнула на стіл і все з’їла! - Не переймайся, я куплю тобі іншу собаку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про алкоголь.