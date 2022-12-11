Бесит, когда после воскресенья не воскресенье! Уморительные анекдоты в этот день для вашей улыбки
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В наше трудное время главное не унывать и держаться на волне позитива. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают идиотизм российских оккупантов. Однако есть и темы, актуальные в любое время.
Чтобы поднять настроение своим читателям, сегодня "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про воскресенье. Читайте и смейтесь вместе с нами!
Начальник секретарше:
- Катенька, мне кофе.
- Пётр Иванович, воскресенье, отойдите от домофона!
В воскресенье ходили с женой выбирать обои для кухни. Если бы в этот день работал ЗАГС — уже бы развелись.
Синоптик диктует секретарше прогноз:
— В воскресенье небольшой дождь, температура…
— О, какая жалость! А я собралась в парке погулять.
— Ну хорошо, тогда дождь вычеркните.
Моя суббота проходила очень хорошо, пока я не понял, что это воскресенье…
Барменша делится с подругой:
— В субботу поругалась с мужем. В воскресенье так молчала, аж в горле пересохло!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.