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Бесит, когда после воскресенья не воскресенье! Уморительные анекдоты в этот день для вашей улыбки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
meme-arsenal.com Новость обновлена 11 декабря 2022, 09:46

Наши веселые шутки не дадут вам погрузиться в депрессию

В наше трудное время главное не унывать и держаться на волне позитива. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают идиотизм российских оккупантов. Однако есть и темы, актуальные в любое время.

Чтобы поднять настроение своим читателям, сегодня "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про воскресенье. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Начальник секретарше:

- Катенька, мне кофе.

- Пётр Иванович, воскресенье, отойдите от домофона!

анекдот о золушке

В воскресенье ходили с женой выбирать обои для кухни. Если бы в этот день работал ЗАГС — уже бы развелись.

анекдот о воскресенье

Синоптик диктует секретарше прогноз:

— В воскресенье небольшой дождь, температура…

— О, какая жалость! А я собралась в парке погулять.

— Ну хорошо, тогда дождь вычеркните.

анекдот о батюшке

Моя суббота проходила очень хорошо, пока я не понял, что это воскресенье…

шутка о воскресенье

Барменша делится с подругой:

— В субботу поругалась с мужем. В воскресенье так молчала, аж в горле пересохло!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты