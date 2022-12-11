Бесит, когда после воскресенья не воскресенье! Уморительные анекдоты в этот день для вашей улыбки

Наши веселые шутки не дадут вам погрузиться в депрессию

В наше трудное время главное не унывать и держаться на волне позитива. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают идиотизм российских оккупантов. Однако есть и темы, актуальные в любое время.

Чтобы поднять настроение своим читателям, сегодня "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про воскресенье. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Начальник секретарше: - Катенька, мне кофе. - Пётр Иванович, воскресенье, отойдите от домофона!

В воскресенье ходили с женой выбирать обои для кухни. Если бы в этот день работал ЗАГС — уже бы развелись.

Синоптик диктует секретарше прогноз: — В воскресенье небольшой дождь, температура… — О, какая жалость! А я собралась в парке погулять. — Ну хорошо, тогда дождь вычеркните.

Моя суббота проходила очень хорошо, пока я не понял, что это воскресенье…

Барменша делится с подругой: — В субботу поругалась с мужем. В воскресенье так молчала, аж в горле пересохло!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.