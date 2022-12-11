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Бісить, коли після неділі не неділя! Смішні анекдоти в цей день для вашої посмішки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
meme-arsenal.com Новина оновлена 11 грудня 2022, 09:46

Наші веселі жарти не дадуть вам поринути у депресію

У наш важкий час головне не сумувати і триматися на хвилі позитиву. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють ідіотизм російських окупантів. Проте є й теми, актуальні у будь-який час.

Щоб підняти настрій своїм читачам, сьогодні "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про неділю. Читайте і смійтеся разом з нами!

Начальник секретарці:

- Катеринко, мені каву.

- Петре Івановичу, неділя, відійдіть від домофона!

анекдот про попелюшку

У неділю ходили із дружиною вибирати шпалери для кухні. Якби цього дня працював РАГС — вже розлучилися б.

анекдот про неділю

Синоптик диктує секретарці прогноз:

- У неділю невеликий дощ, температура...

- О, який жаль! А я зібралася у парку погуляти.

- Ну гаразд, тоді дощ викресліть.

жарт про неділю

Моя субота проходила дуже добре, поки я не зрозумів, що це неділя…

анекдот про батюшку

Барменка ділиться з подругою:

— У суботу посварилася з чоловіком. У неділю так мовчала, аж у горлі пересохло!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти