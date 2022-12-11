Бісить, коли після неділі не неділя! Смішні анекдоти в цей день для вашої посмішки

Наші веселі жарти не дадуть вам поринути у депресію

У наш важкий час головне не сумувати і триматися на хвилі позитиву. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють ідіотизм російських окупантів. Проте є й теми, актуальні у будь-який час.

Щоб підняти настрій своїм читачам, сьогодні "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про неділю. Читайте і смійтеся разом з нами!

Начальник секретарці: - Катеринко, мені каву. - Петре Івановичу, неділя, відійдіть від домофона!

У неділю ходили із дружиною вибирати шпалери для кухні. Якби цього дня працював РАГС — вже розлучилися б.

Синоптик диктує секретарці прогноз: - У неділю невеликий дощ, температура... - О, який жаль! А я зібралася у парку погуляти. - Ну гаразд, тоді дощ викресліть.

Моя субота проходила дуже добре, поки я не зрозумів, що це неділя…

Барменка ділиться з подругою: — У суботу посварилася з чоловіком. У неділю так мовчала, аж у горлі пересохло!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.