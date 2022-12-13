Решившую переехать к зятю-генералу тещу неожиданно призвали в армию: анекдоты для поднятия настроения

Анекдоты и смешные истории о зяте с тещей, которые могут поднять настроение

Мы, украинцы, такой народ, который даже во время войны найдет повод посмеяться от души! Своим чувством юмора ми стараемся подбадривать себя и окружающих. Конечно, сейчас в топах анекдоты и мемы про российских оккупантов, но не теряют своей актуальности и другие жизненные темы.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться вечным анекдотам про зятя и теще. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Из новостей. Вчера, на второй день после свадьбы зять, известный авиаконструктор, отправил с крыльца тещу в первый опытный полет. Испытания прошли успешно.

Стоит бабулька на базаре, торгует помидорами. Большая табличка: - Помидоры из Чернобыля. Подходит покупатель: - Да ты что?! Не возьмет же никто! - Берут, милок, берут. Кто — для тещи, кто — для зятя…

Тёща начинает ругань с зятем. Зять, кивая на висящее на стене ружье: — Мама, прошу, не доводите этот спектакль до третьего акта.

Теща: - Я знаю, вы только и ждете моей смерти, чтобы прийти и плюнуть на мою могилу! Зять: - А вот и нет! Терпеть не могу стоять в очереди!

Теща копошится у машины перед домом. Зять из окна: - Мам, куда это вы собрались? - На кладбище, сынок. - А кто машину потом домой пригонит?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.