Укр

Решившую переехать к зятю-генералу тещу неожиданно призвали в армию: анекдоты для поднятия настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
belpressa Новость обновлена 13 декабря 2022, 09:35

Анекдоты и смешные истории о зяте с тещей, которые могут поднять настроение

Мы, украинцы, такой народ, который даже во время войны найдет повод посмеяться от души! Своим чувством юмора ми стараемся подбадривать себя и окружающих. Конечно, сейчас в топах анекдоты и мемы про российских оккупантов, но не теряют своей актуальности и другие жизненные темы.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться вечным анекдотам про зятя и теще. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Из новостей. Вчера, на второй день после свадьбы зять, известный авиаконструктор, отправил с крыльца тещу в первый опытный полет. Испытания прошли успешно.

анекдот о теще

Стоит бабулька на базаре, торгует помидорами. Большая табличка:

- Помидоры из Чернобыля. Подходит покупатель:

- Да ты что?! Не возьмет же никто!

- Берут, милок, берут. Кто — для тещи, кто — для зятя…

анекдот о зяте

Тёща начинает ругань с зятем. Зять, кивая на висящее на стене ружье:

— Мама, прошу, не доводите этот спектакль до третьего акта.

шутка о теще

Теща:

- Я знаю, вы только и ждете моей смерти, чтобы прийти и плюнуть на мою могилу!

Зять:

- А вот и нет! Терпеть не могу стоять в очереди!

шутка о зяте

Теща копошится у машины перед домом.

Зять из окна:

- Мам, куда это вы собрались?

- На кладбище, сынок.

- А кто машину потом домой пригонит?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты