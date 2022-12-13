Решившую переехать к зятю-генералу тещу неожиданно призвали в армию: анекдоты для поднятия настроения
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Мы, украинцы, такой народ, который даже во время войны найдет повод посмеяться от души! Своим чувством юмора ми стараемся подбадривать себя и окружающих. Конечно, сейчас в топах анекдоты и мемы про российских оккупантов, но не теряют своей актуальности и другие жизненные темы.
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться вечным анекдотам про зятя и теще. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!
Из новостей. Вчера, на второй день после свадьбы зять, известный авиаконструктор, отправил с крыльца тещу в первый опытный полет. Испытания прошли успешно.
Стоит бабулька на базаре, торгует помидорами. Большая табличка:
- Помидоры из Чернобыля. Подходит покупатель:
- Да ты что?! Не возьмет же никто!
- Берут, милок, берут. Кто — для тещи, кто — для зятя…
Тёща начинает ругань с зятем. Зять, кивая на висящее на стене ружье:
— Мама, прошу, не доводите этот спектакль до третьего акта.
Теща:
- Я знаю, вы только и ждете моей смерти, чтобы прийти и плюнуть на мою могилу!
Зять:
- А вот и нет! Терпеть не могу стоять в очереди!
Теща копошится у машины перед домом.
Зять из окна:
- Мам, куда это вы собрались?
- На кладбище, сынок.
- А кто машину потом домой пригонит?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.