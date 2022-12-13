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Тещу, що вирішила переїхати до зятя-генерала, несподівано призвали до армії: анекдоти для підняття настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
belpressa Новина оновлена 13 грудня 2022, 09:35

Анекдоти та смішні історії про зятя з тещею, які можуть підняти настрій

Ми, українці, такий народ, який навіть під час війни знайде привід посміятися від душі! Своїм почуттям гумору ми намагаємося підбадьорювати себе та навколишніх. Звичайно, зараз у топах анекдоти та меми про російських окупантів, але не втрачають своєї актуальності й інші життєві теми.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися вічним анекдотам про зятя і тещу. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

З новин. Учора, на другий день після весілля зять, відомий авіаконструктор, відправив з ґанку тещу у перший політ. Випробування пройшли успішно.

анекдот про тещу

Стоїть бабуся на базарі, торгує помідорами. Велика табличка:

- Помідори із Чорнобиля. Підходить покупець:

- Да ти що?! Не візьме ж ніхто!

- Беруть, любий, беруть. Хто — для тещі, хто — для зятя…

анекдот про зятя

Теща починає лайку із зятем. Зять, киваючи на рушницю, що висить на стіні:

— Мамо, прошу, не доводьте цю виставу до третього акту.

жарт про тещу

Теща:

- Я знаю, ви тільки й чекаєте на мою смерть, щоб прийти і плюнути на мою могилу!

Зять:

- А ось і ні! Терпіти не можу стояти у черзі!

жарт про зятя

Теща копошиться біля машини перед будинком.

Зять із вікна:

- Мамо, куди це ви зібралися?

- На цвинтар, синку.

- А хто машину потім додому прижене?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти