Тещу, що вирішила переїхати до зятя-генерала, несподівано призвали до армії: анекдоти для підняття настрою

Анекдоти та смішні історії про зятя з тещею, які можуть підняти настрій

Ми, українці, такий народ, який навіть під час війни знайде привід посміятися від душі! Своїм почуттям гумору ми намагаємося підбадьорювати себе та навколишніх. Звичайно, зараз у топах анекдоти та меми про російських окупантів, але не втрачають своєї актуальності й інші життєві теми.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися вічним анекдотам про зятя і тещу. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

З новин. Учора, на другий день після весілля зять, відомий авіаконструктор, відправив з ґанку тещу у перший політ. Випробування пройшли успішно.

Стоїть бабуся на базарі, торгує помідорами. Велика табличка: - Помідори із Чорнобиля. Підходить покупець: - Да ти що?! Не візьме ж ніхто! - Беруть, любий, беруть. Хто — для тещі, хто — для зятя…

Теща починає лайку із зятем. Зять, киваючи на рушницю, що висить на стіні: — Мамо, прошу, не доводьте цю виставу до третього акту.

Теща: - Я знаю, ви тільки й чекаєте на мою смерть, щоб прийти і плюнути на мою могилу! Зять: - А ось і ні! Терпіти не можу стояти у черзі!

Теща копошиться біля машини перед будинком. Зять із вікна: - Мамо, куди це ви зібралися? - На цвинтар, синку. - А хто машину потім додому прижене?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.