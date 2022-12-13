Тещу, що вирішила переїхати до зятя-генерала, несподівано призвали до армії: анекдоти для підняття настрою
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ми, українці, такий народ, який навіть під час війни знайде привід посміятися від душі! Своїм почуттям гумору ми намагаємося підбадьорювати себе та навколишніх. Звичайно, зараз у топах анекдоти та меми про російських окупантів, але не втрачають своєї актуальності й інші життєві теми.
"Телеграф" пропонує вам посміхнутися вічним анекдотам про зятя і тещу. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!
З новин. Учора, на другий день після весілля зять, відомий авіаконструктор, відправив з ґанку тещу у перший політ. Випробування пройшли успішно.
Стоїть бабуся на базарі, торгує помідорами. Велика табличка:
- Помідори із Чорнобиля. Підходить покупець:
- Да ти що?! Не візьме ж ніхто!
- Беруть, любий, беруть. Хто — для тещі, хто — для зятя…
Теща починає лайку із зятем. Зять, киваючи на рушницю, що висить на стіні:
— Мамо, прошу, не доводьте цю виставу до третього акту.
Теща:
- Я знаю, ви тільки й чекаєте на мою смерть, щоб прийти і плюнути на мою могилу!
Зять:
- А ось і ні! Терпіти не можу стояти у черзі!
Теща копошиться біля машини перед будинком.
Зять із вікна:
- Мамо, куди це ви зібралися?
- На цвинтар, синку.
- А хто машину потім додому прижене?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.