Кто рано встает, того кот разбудил: смешные анекдоты про хвостатых и усатых

"Вечная" тема про этих пронырливых животных никогда не теряет своей актуальности

Никакие отключения света и плохая погода не страшны, если в вашей жизни есть пушистый разбойник кот. Если же нет, то вам на помощь с хорошим настроением придут приколы и анекдоты про этих усатых-хвостатых. Удивительно, но эти маленькие и не очень комочки умеют поднимать настроение просто мгновенно.

Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день.

Из отзывов. Вполне нормальная когтеточка, коту подходит. Он с большим удовольствием дерет ее для пользы. А для души он дерет диван.

Вот так подбираешься к коту, чтобы напугать, а он такой хоп и запрокидывает голову назад чуть ли не на 180. Напугаешь его…

Настоящий кот не позволит своему хозяину отравиться. Ведь кот сначала попробует все блюда, которые ест его хозяин.

Мама тут на днях звонила с беспокойством за внука — ей по телевизору сказали, что химические соединения в кошачьих экскрементах вызывают приступы агрессии у маленьких детей. Пришлось ее успокоить, сообщив, что в некоторых случаях кошачьи экскременты вызывают агрессию и у вполне себе взрослых людей. И химические соединения тут ни при чем.

Поймать кота — проще простого. Поставьте открытую картонную коробку размером с кота. Самое позднее — через полчаса — кот окажется в коробке.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.