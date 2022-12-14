Хто рано встає, того кіт розбудив: смішні анекдоти про хвостатих та вусатих

"Вічна" тема про цих пронозливих тварин ніколи не втрачає своєї актуальності

Жодні відключення світла і погана погода не страшні, якщо у вашому житті є пухнастий розбійник кіт. Якщо ж ні, то вам на допомогу з гарним настроєм прийдуть приколи та анекдоти про цих вусатих-хвостатих. Дивно, але ці маленькі і не дуже грудочки вміють підіймати настрій миттєво.

Ми сподіваємося, що ці жарти відвернуть вас трохи від новин та подарують вам заряд гарного настрою на весь день.

З відгуків. Цілком нормальна кігтеточка, коту підходить. Він з великим задоволенням дере її для користі. А для душі він дере диван.

Ось так підбираєшся до кота, щоб налякати, а він такий хоп і закидає голову назад чи не на 180. Налякаєш його.

Справжній кіт не дозволить своєму господарю отруїтися. Адже кіт спочатку куштуватиме всі страви, які їсть його господар.

Мама тут днями дзвонила із занепокоєнням за онука — їй по телевізору сказали, що хімічні сполуки в котячих екскрементах викликають напади агресії у маленьких дітей. Довелося її заспокоїти, повідомивши, що в деяких випадках котячі екскременти викликають агресію і цілком дорослих людей. І хімічні сполуки тут ні до чого.

Спіймати кота – простіше простого. Поставте відкриту картонну коробку розміром із кота. Найпізніше — за пів години — кіт опиниться в коробці.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.