Суд постановил: "В том, что невиновный не виновен, виноват закон": забавные "профессиональные" шутки
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В четверг, согласно календарю праздников на декабрь-2022, 15 числа в Украине празднуют День работников суда.
По этому случаю "Телеграф" подготовил порцию тематических анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот день. Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!
- Для чего вы живёте, что полезного вы делаете для общества? — спросил судья у рецидивиста.
- Как "что делаю"? Вы меня удивляете, ваша честь! Я даю работу полиции и суду!
Судья:
— Зачем Вы угнали машину?
Подсудимый:
— Мне срочно нужно было на работу, Ваша честь.
Судья:
— Почему Вы не сели в автобус?
Подсудимый:
— У меня нет водительских прав на автобус.
— Про помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни. Что вы можете сказать в свое оправдание?
— Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать!
- Подсудимый, вы свободны. Но в будущем остерегайтесь плохой компании.
- Хорошо, господин судья, вы меня больше никогда не увидите.
— Hе мог ли я видеть Ваше лицо пpежде? — спpашивает сyдья, внимательно глядя на подсyдимого.
— Могли, Ваша честь! — с надеждой отвечает тот. — Пpошлой зимой я давал Вашемy сынy ypоки игpы на скpипке…
— Двадцать лет катоpги!!!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.