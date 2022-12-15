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Суд постановил: "В том, что невиновный не виновен, виноват закон": забавные "профессиональные" шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
pinterest.com Новость обновлена 15 декабря 2022, 11:29

Читайте смешные анекдоты о тех, кто отмечает сегодня свой профессиональный праздник

В четверг, согласно календарю праздников на декабрь-2022, 15 числа в Украине празднуют День работников суда.

По этому случаю "Телеграф" подготовил порцию тематических анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот день. Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

- Для чего вы живёте, что полезного вы делаете для общества? — спросил судья у рецидивиста.

- Как "что делаю"? Вы меня удивляете, ваша честь! Я даю работу полиции и суду!

анекдот про судью

Судья:

— Зачем Вы угнали машину?

Подсудимый:

— Мне срочно нужно было на работу, Ваша честь.

Судья:

— Почему Вы не сели в автобус?

Подсудимый:

— У меня нет водительских прав на автобус.

анекдот про суд

— Про помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни. Что вы можете сказать в свое оправдание?

— Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать!

анекдот про фемиду

- Подсудимый, вы свободны. Но в будущем остерегайтесь плохой компании.

- Хорошо, господин судья, вы меня больше никогда не увидите.

анекдот про подсудимого

— Hе мог ли я видеть Ваше лицо пpежде? — спpашивает сyдья, внимательно глядя на подсyдимого.

— Могли, Ваша честь! — с надеждой отвечает тот. — Пpошлой зимой я давал Вашемy сынy ypоки игpы на скpипке…

— Двадцать лет катоpги!!!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты