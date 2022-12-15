Суд ухвалив: "У тому, що невинний не винен, винен закон": потішні "професійні" жарти

- Чи не міг я бачити Ваше обличчя раніше? — питає суддя, уважно дивлячись на підсудного.

- Могли, Ваша честь! — з надією відповідає той. — Минулої зими я давав Вашому сину уроки гри на скрипці...

- Двадцять років катоpги!