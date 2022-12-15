Суд ухвалив: "У тому, що невинний не винен, винен закон": потішні "професійні" жарти
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У четвер, згідно з календарем свят на грудень-2022, 15 числа в Україні святкують День працівників суду.
З цієї нагоди "Телеграф" підготував порцію тематичних анекдотів, які подарують вам усмішку цього дня. Нехай у вас завжди буде гарний настрій!
- Навіщо ви живете, що корисного ви робите для суспільства? — спитав суддя рецидивіста.
- Як "що роблю"? Ви мене дивуєте, ваша честь! Я даю роботу поліції та суду!
Суддя:
- Навіщо Ви викрали машину?
Підсудний:
- Мені терміново треба було працювати, Ваша честь.
Суддя:
- Чому Ви не сіли в автобус?
Підсудний:
- У мене немає прав водія на автобус.
- За допомогою молотка ви вбили десятки людей і пограбували сотні. Що ви можете сказати на своє виправдання?
- Підсудний, сядьте і перестаньте блазнювати!
- Підсудний, ви вільні. Але в майбутньому остерігайтеся поганої компанії.
- Добре, пане суддя, ви мене ніколи більше не побачите.
- Чи не міг я бачити Ваше обличчя раніше? — питає суддя, уважно дивлячись на підсудного.
- Могли, Ваша честь! — з надією відповідає той. — Минулої зими я давав Вашому сину уроки гри на скрипці...
- Двадцять років катоpги!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.