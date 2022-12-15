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Суд ухвалив: "У тому, що невинний не винен, винен закон": потішні "професійні" жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
pinterest.com Новина оновлена 15 грудня 2022, 11:29

Читайте смішні анекдоти про тих, хто відзначає сьогодні своє професійне свято

У четвер, згідно з календарем свят на грудень-2022, 15 числа в Україні святкують День працівників суду.

З цієї нагоди "Телеграф" підготував порцію тематичних анекдотів, які подарують вам усмішку цього дня. Нехай у вас завжди буде гарний настрій!

- Навіщо ви живете, що корисного ви робите для суспільства? — спитав суддя рецидивіста.

- Як "що роблю"? Ви мене дивуєте, ваша честь! Я даю роботу поліції та суду!

анекдот про феміду

Суддя:

- Навіщо Ви викрали машину?

Підсудний:

- Мені терміново треба було працювати, Ваша честь.

Суддя:

- Чому Ви не сіли в автобус?

Підсудний:

- У мене немає прав водія на автобус.

анекдот про суд

- За допомогою молотка ви вбили десятки людей і пограбували сотні. Що ви можете сказати на своє виправдання?

- Підсудний, сядьте і перестаньте блазнювати!

анекдот про суддю

- Підсудний, ви вільні. Але в майбутньому остерігайтеся поганої компанії.

- Добре, пане суддя, ви мене ніколи більше не побачите.

анекдот про підсудного

- Чи не міг я бачити Ваше обличчя раніше? — питає суддя, уважно дивлячись на підсудного.

- Могли, Ваша честь! — з надією відповідає той. — Минулої зими я давав Вашому сину уроки гри на скрипці...

- Двадцять років катоpги!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти