Мужчина ночью храпит для того, чтобы защитить свою женщину от бабайки: уморительные шутки про мужа и жену

Веселые шуточки для хорошего настроения на весь день

Если у вас есть супруг или супруга, то в этих уморительных анекдотах и приколах вы 100% узнаете кого-то из вас двоих, а может и своих друзей, соседей или родственников. "Телеграф" собрал эти веселые шутки про отношения мужа и жены, чтобы вы могли отдохнуть и немного повеселиться в столь непростое время.

— Во сколько ты должен был прийти? — В семь. — А сейчас сколько? — Шесть часов, семьдесят три минуты.

К инструкции по сборке дивана из IKEA прилагаются маленький молоток, два шестигранника и визитная карточка адвоката по разводам.

Жена подала на развод, когда узнала, что муж купил два алмазных диска для какой-то болгарки.

Когда женщины выходят замуж, они становятся настолько чуткими, что чувствуют, когда на карточку мужа падают деньги.

Сидят муж с женой в кафе, обедают. Жена случайно на себя томатный соус проливает и восклицает: — Вот же, блин! Я выгляжу как свинья! Муж: — Ага, еще и томатным соусом перемазалась…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.