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Мужчина ночью храпит для того, чтобы защитить свою женщину от бабайки: уморительные шутки про мужа и жену

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Мужчина ночью храпит для того, чтобы защитить свою женщину от бабайки: уморительные шутки про мужа и жену Новость обновлена 21 декабря 2022, 09:58

Веселые шуточки для хорошего настроения на весь день

Если у вас есть супруг или супруга, то в этих уморительных анекдотах и приколах вы 100% узнаете кого-то из вас двоих, а может и своих друзей, соседей или родственников. "Телеграф" собрал эти веселые шутки про отношения мужа и жены, чтобы вы могли отдохнуть и немного повеселиться в столь непростое время.

— Во сколько ты должен был прийти?

— В семь.

— А сейчас сколько?

— Шесть часов, семьдесят три минуты.

Анекдоты про мужа и жену

К инструкции по сборке дивана из IKEA прилагаются маленький молоток, два шестигранника и визитная карточка адвоката по разводам.

Анекдоты про жену

Жена подала на развод, когда узнала, что муж купил два алмазных диска для какой-то болгарки.

Анекдоты про супругов

Когда женщины выходят замуж, они становятся настолько чуткими, что чувствуют, когда на карточку мужа падают деньги.

Анекдоты про семейный отдых

Сидят муж с женой в кафе, обедают. Жена случайно на себя томатный соус проливает и восклицает:

— Вот же, блин! Я выгляжу как свинья!

Муж:

— Ага, еще и томатным соусом перемазалась…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.

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