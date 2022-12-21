Мужчина ночью храпит для того, чтобы защитить свою женщину от бабайки: уморительные шутки про мужа и жену
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Если у вас есть супруг или супруга, то в этих уморительных анекдотах и приколах вы 100% узнаете кого-то из вас двоих, а может и своих друзей, соседей или родственников. "Телеграф" собрал эти веселые шутки про отношения мужа и жены, чтобы вы могли отдохнуть и немного повеселиться в столь непростое время.
— Во сколько ты должен был прийти?
— В семь.
— А сейчас сколько?
— Шесть часов, семьдесят три минуты.
К инструкции по сборке дивана из IKEA прилагаются маленький молоток, два шестигранника и визитная карточка адвоката по разводам.
Жена подала на развод, когда узнала, что муж купил два алмазных диска для какой-то болгарки.
Когда женщины выходят замуж, они становятся настолько чуткими, что чувствуют, когда на карточку мужа падают деньги.
Сидят муж с женой в кафе, обедают. Жена случайно на себя томатный соус проливает и восклицает:
— Вот же, блин! Я выгляжу как свинья!
Муж:
— Ага, еще и томатным соусом перемазалась…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.