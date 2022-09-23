Семь раз примерь - и муж согласится на все: уморительные шутки про отношения супругов

За последние месяцы юмор украинцев немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности. И одна из таких тем — это отношения мужа и жены.

Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про супругов. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Жена — мужу: — Дорогой, врач мне посоветовал путешествовать. Куда мы отправимся? — К другому врачу.

Жена, вернувшись из поездки обнаружила на кухне множество пустых бутылок. — Откуда они взялись? — Сам удивляюсь! Я ни разу не покупал пустых бутылок.

Жена поздно вечером просит мужа: — Дорогой ты не мог бы уложить ребенка? — Конечно, одним ударом!

Моя жена тщательно следит за моим внешним видом. У меня даже носки и трусы есть специально для командировок, с дырками.

А чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.