Семь раз примерь - и муж согласится на все: уморительные шутки про отношения супругов
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За последние месяцы юмор украинцев немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности. И одна из таких тем — это отношения мужа и жены.
Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про супругов. Читайте и смейтесь вместе с нами!
Жена — мужу:
— Дорогой, врач мне посоветовал путешествовать. Куда мы отправимся?
— К другому врачу.
Жена, вернувшись из поездки обнаружила на кухне множество пустых бутылок.
— Откуда они взялись?
— Сам удивляюсь! Я ни разу не покупал пустых бутылок.
Жена поздно вечером просит мужа:
— Дорогой ты не мог бы уложить ребенка?
— Конечно, одним ударом!
Моя жена тщательно следит за моим внешним видом. У меня даже носки и трусы есть специально для командировок, с дырками.
А чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.