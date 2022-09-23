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Семь раз примерь - и муж согласится на все: уморительные шутки про отношения супругов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Семь раз примерь - и муж согласится на все: уморительные шутки про отношения супругов Новость обновлена 23 сентября 2022, 11:50

Пускай хмурая погода не портит вам настроение.

За последние месяцы юмор украинцев немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности. И одна из таких тем — это отношения мужа и жены.

Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про супругов. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Жена — мужу:

— Дорогой, врач мне посоветовал путешествовать. Куда мы отправимся?

— К другому врачу.

Анекдоты про мужа и жену

Жена, вернувшись из поездки обнаружила на кухне множество пустых бутылок.

— Откуда они взялись?

— Сам удивляюсь! Я ни разу не покупал пустых бутылок.

Анекдот про мужа и жену

Жена поздно вечером просит мужа:

— Дорогой ты не мог бы уложить ребенка?

— Конечно, одним ударом!

Шутки про мужа и жену

Моя жена тщательно следит за моим внешним видом. У меня даже носки и трусы есть специально для командировок, с дырками.

Приколы про мужа и жену

А чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

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