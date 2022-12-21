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Мужчина уночі хропе для того, щоб захистити свою жінку від бабайки: смішні жарти про чоловіка і дружину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Мужчина уночі хропе для того, щоб захистити свою жінку від бабайки: смішні жарти про чоловіка і дружину Новина оновлена 21 грудня 2022, 09:58

Веселі жарти для гарного настрою на весь день

Якщо у вас є чоловік або дружина, то в цих привабливих анекдотах і приколах ви 100% дізнаєтеся когось із вас двох, а може і своїх друзів, сусідів або родичів. "Телеграф" зібрав ці веселі жарти про стосунки чоловіка та дружини, щоб ви могли відпочити і трохи повеселитися у такий непростий час.

— О котрій ти мав прийти?

- О сьомій.

- А зараз котра?

— Шість годин, сімдесят три хвилини.

Анекдоти про чоловіка та дружину

До інструкції зі збирання дивана з IKEA додаються маленький молоток, два шестигранники та візитна картка адвоката з розлучень.

Анекдоти про дружину

Дружина подала на розлучення, коли дізналася, що чоловік купив два алмазні диски для якоїсь болгарки.

Анекдоти про подружжя

Коли жінки виходять заміж, вони стають настільки чуйними, що відчувають, коли на картку чоловіка падають гроші.

Анекдоти про сімейний відпочинок

Сидять чоловік із дружиною у кафе, обідають. Дружина випадково на себе томатний соус проливає та вигукує:

— Ой, блін! Я виглядаю як свиня!

Чоловік:

- Ага, ще й томатним соусом перемастилася ...

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.

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