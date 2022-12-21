Мужчина уночі хропе для того, щоб захистити свою жінку від бабайки: смішні жарти про чоловіка і дружину

Веселі жарти для гарного настрою на весь день

Якщо у вас є чоловік або дружина, то в цих привабливих анекдотах і приколах ви 100% дізнаєтеся когось із вас двох, а може і своїх друзів, сусідів або родичів. "Телеграф" зібрав ці веселі жарти про стосунки чоловіка та дружини, щоб ви могли відпочити і трохи повеселитися у такий непростий час.

— О котрій ти мав прийти? - О сьомій. - А зараз котра? — Шість годин, сімдесят три хвилини.

До інструкції зі збирання дивана з IKEA додаються маленький молоток, два шестигранники та візитна картка адвоката з розлучень.

Дружина подала на розлучення, коли дізналася, що чоловік купив два алмазні диски для якоїсь болгарки.

Коли жінки виходять заміж, вони стають настільки чуйними, що відчувають, коли на картку чоловіка падають гроші.

Сидять чоловік із дружиною у кафе, обідають. Дружина випадково на себе томатний соус проливає та вигукує: — Ой, блін! Я виглядаю як свиня! Чоловік: - Ага, ще й томатним соусом перемастилася ...

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.