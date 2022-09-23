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Сім разів приміряй — і чоловік погодиться на все: жартівливі жарти про стосунки подружжя

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Сім разів приміряй — і чоловік погодиться на все: жартівливі жарти про стосунки подружжя Новина оновлена 23 вересня 2022, 11:50

Нехай похмура погода не псує вам настрій.

За останні місяці гумор українців трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. І одна з таких тем – це стосунки чоловіка та дружини.

Щоб підняти настрій своїм читачам, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про подружжя. Читайте та смійтеся разом з нами!

Дружина — чоловікові:

— Дорогий, лікар мені порадив мандрувати. Куди ми вирушимо?

— До іншого лікаря.

Анекдоти про чоловіка та дружину

Дружина, повернувшись із поїздки, виявила на кухні безліч порожніх пляшок.

- Звідки вони взялися?

- Сам дивуюсь! Я ніколи не купував порожніх пляшок.

Анекдот про чоловіка та дружину

Дружина пізно ввечері просить чоловіка:

- Дорогий ти не міг би вкласти дитину?

— Звісно, одним ударом!

Жарти про чоловіка та дружину

Моя дружина ретельно стежить за зовнішнім виглядом. У мене навіть шкарпетки та труси є спеціально для відряджень, з дірками.

Приколи про чоловіка та дружину

А щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

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