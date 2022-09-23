Сім разів приміряй — і чоловік погодиться на все: жартівливі жарти про стосунки подружжя
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За останні місяці гумор українців трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. І одна з таких тем – це стосунки чоловіка та дружини.
Щоб підняти настрій своїм читачам, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про подружжя. Читайте та смійтеся разом з нами!
Дружина — чоловікові:
— Дорогий, лікар мені порадив мандрувати. Куди ми вирушимо?
— До іншого лікаря.
Дружина, повернувшись із поїздки, виявила на кухні безліч порожніх пляшок.
- Звідки вони взялися?
- Сам дивуюсь! Я ніколи не купував порожніх пляшок.
Дружина пізно ввечері просить чоловіка:
- Дорогий ти не міг би вкласти дитину?
— Звісно, одним ударом!
Моя дружина ретельно стежить за зовнішнім виглядом. У мене навіть шкарпетки та труси є спеціально для відряджень, з дірками.
А щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.