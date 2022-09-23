Сім разів приміряй — і чоловік погодиться на все: жартівливі жарти про стосунки подружжя

За останні місяці гумор українців трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про російських окупантів, проте не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. І одна з таких тем – це стосунки чоловіка та дружини.

Щоб підняти настрій своїм читачам, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про подружжя. Читайте та смійтеся разом з нами!

Дружина — чоловікові: — Дорогий, лікар мені порадив мандрувати. Куди ми вирушимо? — До іншого лікаря.

Дружина, повернувшись із поїздки, виявила на кухні безліч порожніх пляшок. - Звідки вони взялися? - Сам дивуюсь! Я ніколи не купував порожніх пляшок.

Дружина пізно ввечері просить чоловіка: - Дорогий ти не міг би вкласти дитину? — Звісно, одним ударом!

Моя дружина ретельно стежить за зовнішнім виглядом. У мене навіть шкарпетки та труси є спеціально для відряджень, з дірками.

А щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.