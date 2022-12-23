Священник не позволит себе сказать — твою мать. Он скажет — сын мой: анекдоты, которые рассмешат

Сейчас для украинцев наступило время, когда главное — не унывать и держаться на волне позитива. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Но есть и темы, актуальные в любое время.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про священников. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Священник проехал на велосипеде на красный свет. Его остановил полисмен: - Очень жаль, святой отец, но я вынужден оштрафовать вас. - Сын мой, со мной всегда Бог, и, стало быть, он в эту минуту управлял велосипедом. - В таком случае вам придется уплатить еще один штраф за езду вдвоем на одноместном велосипеде.

В церкви священник обращается к прихожанину: - Вы каждый день приходите в церковь: может вы хотите исповедоваться? - А что это даст, батюшка? - Покаявшись на исповеди, вы можете облегчить свою участь, сын мой. - Вот и полицейские мне так говорят.

Священник выступает с проповедью перед школьниками: - Дети мои, не поддавайтесь искушению! Все начинается с одной маленькой сигаретки, потом их будет две, потом три, а там уже начинают пить, уже на уме секс, роскошь — все это ведет к разврату. У вас есть ко мне вопросы? - Да, святой отец. А где взять эту волшебную сигаретку?

Приходит священник домой весь побитый, жена спрашивает: - Батюшка, каким образом? А он ей говорит: - Это не образом, а канделябром…

К преступнику, приговоренному к смертной казни на электрическом стуле пришел священник. - Каким будет твое последнее желание перед тем, как отправиться в мир иной? - Я бы хотел, чтобы при этом Вы держали меня за руку, святой отец.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пятнице.