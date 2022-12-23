Священник не позволит себе сказать — твою мать. Он скажет — сын мой: анекдоты, которые рассмешат
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Сейчас для украинцев наступило время, когда главное — не унывать и держаться на волне позитива. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Но есть и темы, актуальные в любое время.
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про священников. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!
Священник проехал на велосипеде на красный свет. Его остановил полисмен:
- Очень жаль, святой отец, но я вынужден оштрафовать вас.
- Сын мой, со мной всегда Бог, и, стало быть, он в эту минуту управлял велосипедом.
- В таком случае вам придется уплатить еще один штраф за езду вдвоем на одноместном велосипеде.
В церкви священник обращается к прихожанину:
- Вы каждый день приходите в церковь: может вы хотите исповедоваться?
- А что это даст, батюшка?
- Покаявшись на исповеди, вы можете облегчить свою участь, сын мой.
- Вот и полицейские мне так говорят.
Священник выступает с проповедью перед школьниками:
- Дети мои, не поддавайтесь искушению! Все начинается с одной маленькой сигаретки, потом их будет две, потом три, а там уже начинают пить, уже на уме секс, роскошь — все это ведет к разврату. У вас есть ко мне вопросы?
- Да, святой отец. А где взять эту волшебную сигаретку?
Приходит священник домой весь побитый, жена спрашивает:
- Батюшка, каким образом?
А он ей говорит:
- Это не образом, а канделябром…
К преступнику, приговоренному к смертной казни на электрическом стуле пришел священник.
- Каким будет твое последнее желание перед тем, как отправиться в мир иной?
- Я бы хотел, чтобы при этом Вы держали меня за руку, святой отец.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пятнице.