В пятницу даже утро добрее: позитивные анекдоты о дне перед долгожданными выходными
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В это трудное для всех украинцев время, главное — не унывать и держаться на волне оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Но есть и темы, актуальные в любое время.
Чтобы поднять настроение украинцам в этот день, "Телеграф" подготовил порцию смешных анекдотов про пятницу. Читайте и смейтесь вместе с нами!
Самое большое удовлетворение от своей работы человек получает в пятницу после обеда.
Почему-то в пятницу хочется ничего не делать. Хотя в другие дни тоже хочется, но в пятницу ничего не делать хочется особенно сильно…
В пятницу вечером самое время превратиться в героя и спасти немного вина, заточенного в бутылке!
Когда в клубе анонимных алкоголиков спрашивают о планах на пятницу, все начинают плакать.
Уходя в пятницу вечером из дом – никогда не можешь быть уверенным, в какой понедельник вернешься домой…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про детей.