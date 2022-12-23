Священник не дозволить собі сказати – твою мать. Він скаже — сину мій: анекдоти, які розсмішать

Зараз для українців настав час, коли головне — не сумувати і триматися на хвилі позитиву. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових. Але є й теми, актуальні у будь-який час.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про священників. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Священник проїхав велосипедом на червоне світло. Його зупинив полісмен: - Дуже шкода, святий отче, але я змушений оштрафувати вас. - Сину мій, зі мною завжди Бог, і, отже, він цієї хвилини керував велосипедом. - У такому разі вам доведеться сплатити ще один штраф за їзду вдвох на одномісному велосипеді.

У церкві священник звертається до парафіянина: - Ви щодня приходите до церкви: може, ви хочете сповідатися? - А що це дасть, отче? - Покаявшись на сповіді, ви можете полегшити свою долю, сину мій. - Ось і поліцейські мені так кажуть.

Священник виступає із проповіддю перед школярами: - Діти мої, не піддавайтеся спокусі! Все починається з однієї маленької сигаретки, потім їх буде дві, потім три, а там уже починають пити, вже на умі секс, розкіш — все це веде до розпусти. У вас є до мене запитання? - Так, святий отче. А де взяти цю чарівну сигаретку?

Приходить священник додому весь побитий, дружина питає: - Отче, яким образом? А він їй каже: - Це не образом, а канделябром...

До злочинця, засудженого до страти на електричному стільці, прийшов священник. - Яким буде твоє останнє бажання перед тим, як вирушити в інший світ? - Я хотів би, щоб при цьому Ви тримали мене за руку, святий отче.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про п’ятницю.