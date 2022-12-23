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Священник не дозволить собі сказати – твою мать. Він скаже — сину мій: анекдоти, які розсмішать

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
gumor.org Новина оновлена 23 грудня 2022, 09:48

Ці жарти піднімуть настрій вмить

Зараз для українців настав час, коли головне — не сумувати і триматися на хвилі позитиву. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових. Але є й теми, актуальні у будь-який час.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про священників. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Священник проїхав велосипедом на червоне світло. Його зупинив полісмен:

- Дуже шкода, святий отче, але я змушений оштрафувати вас.

- Сину мій, зі мною завжди Бог, і, отже, він цієї хвилини керував велосипедом.

- У такому разі вам доведеться сплатити ще один штраф за їзду вдвох на одномісному велосипеді.

анекдот про рай

У церкві священник звертається до парафіянина:

- Ви щодня приходите до церкви: може, ви хочете сповідатися?

- А що це дасть, отче?

- Покаявшись на сповіді, ви можете полегшити свою долю, сину мій.

- Ось і поліцейські мені так кажуть.

анекдот про смерть священника

Священник виступає із проповіддю перед школярами:

- Діти мої, не піддавайтеся спокусі! Все починається з однієї маленької сигаретки, потім їх буде дві, потім три, а там уже починають пити, вже на умі секс, розкіш — все це веде до розпусти. У вас є до мене запитання?

- Так, святий отче. А де взяти цю чарівну сигаретку?

анекдот про священника

Приходить священник додому весь побитий, дружина питає:

- Отче, яким образом?

А він їй каже:

- Це не образом, а канделябром...

анекдот про церкву

До злочинця, засудженого до страти на електричному стільці, прийшов священник.

- Яким буде твоє останнє бажання перед тим, як вирушити в інший світ?

- Я хотів би, щоб при цьому Ви тримали мене за руку, святий отче.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про п’ятницю.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдот