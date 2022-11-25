У п’ятницю навіть ранок добріший: позитивні анекдоти про день перед довгоочікуваними вихідними

Смішні жарти про п’ятницю для чудового настрою в цей день

У цей важкий для всіх українців час, головне — не сумувати і триматися на хвилі оптимізму. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових. Але є й теми, актуальні у будь-який час.

Щоб підняти настрій українцям цього дня, "Телеграф" підготував порцію кумедних анекдотів про п’ятницю. Читайте та смійтеся разом з нами!

Найбільше задоволення від своєї роботи людина отримує у п’ятницю після обіду.

Чомусь у п’ятницю хочеться нічого не робити. Хоча в інші дні теж хочеться, але в п’ятницю нічого не робити хочеться особливо сильно…

У п’ятницю ввечері саме час перетворитися на героя та врятувати трохи вина, заточеного у пляшці!

Коли у клубі анонімних алкоголіків питають про плани на п’ятницю, всі починають плакати.

Ідучи в п’ятницю ввечері з дому – ніколи не можеш бути впевненим, до якого понеділка повернешся додому…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дітей.